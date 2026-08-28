Impresionante traspaso protagonizará Enzo Fernández con su salida de Chelsea a Manchester City por 140 millones de euros, 19 más de lo que el conjunto de Londres ya había pagado por él para llevárselo desde Benfica en 2023.

El campeón del mundo con la Selección Argentina no jugó hoy en el cruce de la segunda ronda de la Carabobo Cup ante Luton Town debido al avance de la negociación que lo hará firmar con su nueva institución hasta el 2032 a cambio de un salario que aún no trascendió.

Después de tres años y medio en la Premier League, su nombre se ha convertido en una figura global y en este mismo mercado de pases sonó como posible traspaso al Real Madrid de España.

Para su mudanza de Londres a Manchester hay un factor especial y es la presencia del técnico Enzo Maresca, con quien Fernández brilló en Inglaterra y obtuvo la Europa League y el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Enzo Maresca, ex DT del Chelsea que llegó al Manchester City fue la clave para esta salida de Enzo Fernández a otro club de la Premier League.

Así, tras la salida de Rodri al Barcelona de España, los ciudadanos encuentran rápido reemplazo en una posición clave de la mitad de la cancha, en la era post Pep Guardiala en el banco de suplentes.

Sus números para el Millonario

Enzo Fernández fue vendido por River a Benfica en 2022 a cambio de 18 millones de euros. Menos de un año más tarde, los portugueses concretaron su traspaso al fútbol británico por 121 de la misma moneda. En ese primer traspaso, el club argentino había obtenido el 25% de valor de la ficha, acuerdo que quedó firmado en la venta inicial, por lo que las cuentas de Núñez continuaron creciendo con su nombre por unos 3 millones y medio extras.

Ahora, con la tercera venta en 4 años, los ingleses no compartirán porcentaje con los presididos por Stéfano Di Carlo. Sin embargo, debido al mecanismo de solidaridad que la FIFA estableció como reglamentación para las instituciones formadoras, River se verá beneficiado con el 3,5% del valor total de la última transacción.

Sólo por el hecho de que Chelsea acepte traspasar al mediocampista de 25 años de edad por 140 millones de euros, River embolsará otros 4900000 de la moneda del Viejo Continente. De esta manera, las transacciones alrededor de Fernández le habrán aportado a La Banda ingresos por 27 millones de euros gracias a la carrera brillante que el futbolista ha protagonizado en Europa.