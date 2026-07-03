Cuando todo indicaba que la novela podía tener un nuevo capítulo, el Real Madrid decidió ponerle un freno definitivo. En medio de las versiones que vinculaban a Enzo Fernández con el gigante español para la próxima temporada, el club blanco emitió un duro y categórico comunicado para desactivar cualquier especulación sobre una posible llegada del mediocampista argentino.

El nombre del campeón del mundo había comenzado a instalarse con fuerza en el mercado europeo. Las declaraciones de su entorno y el deseo del futbolista de radicarse en Madrid alimentaron una ola de rumores que rápidamente se multiplicó en España e Inglaterra. Sin embargo, desde la dirigencia merengue fueron terminantes.

A través de un comunicado oficial, el club negó haber iniciado contactos, negociaciones o gestiones de cualquier tipo para contratar al actual capitán del Chelsea. Además, aseguró que tampoco existe intención de avanzar por el futbolista en el futuro inmediato.

"El Real Madrid no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y no tiene intención alguna de acometer dicha operación", expresó la institución en un mensaje que rápidamente recorrió el mundo del fútbol.

Lejos de cualquier confrontación, el club también destacó su respeto por Enzo Fernández y por Chelsea, remarcando la buena relación institucional que mantiene con la entidad inglesa. No obstante, fue especialmente duro con las versiones periodísticas que insistían en una negociación inexistente y aseguró que esas informaciones solo generan confusión entre los aficionados.

La postura sorprendió porque durante las últimas semanas el mediocampista argentino aparecía en varias listas de posibles refuerzos para la nueva etapa del Real Madrid. Incluso, desde el entorno del jugador se había vuelto a mencionar el deseo de instalarse en la capital española, una situación que alimentó aún más las especulaciones.

Con este escenario, el futuro de Enzo Fernández seguirá ligado al Chelsea, al menos por ahora. Mientras tanto, el Real Madrid continúa enfocado en los refuerzos que ya concretó para potenciar su plantel y encarar una nueva temporada con aspiraciones máximas tanto en España como en Europa.

Por el momento, la puerta que muchos imaginaban abierta quedó completamente cerrada. Y fue el propio Real Madrid quien se encargó de hacerlo público con un mensaje tan claro como contundente.