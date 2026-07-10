Después de la salida de Roberto Martínez tras un Mundial que dejó más dudas que certezas, la Federación Portuguesa de Fútbol apostó por una figura conocida para encarar una nueva etapa. A los 71 años, Jorge Jesus fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de la selección y asumió el desafío de devolver al combinado luso al primer plano internacional.

El experimentado técnico, uno de los entrenadores más prestigiosos del fútbol portugués y recordado por su exitoso paso por Flamengo, tendrá la misión de liderar una profunda reestructuración pensando en los próximos objetivos: la Nations League 2026/27 y la Eurocopa 2028.

Durante su presentación en la Ciudad del Fútbol de Oeiras, el flamante seleccionador dejó varios títulos fuertes, aunque uno sobresalió por encima del resto: el futuro de Cristiano Ronaldo.

Jorge Jesus conoce como pocos al máximo goleador de la historia del fútbol. Ambos compartieron vestuario en Al Nassr durante la última temporada, donde conquistaron la liga saudí antes de la salida del entrenador en mayo pasado. Esa experiencia le permitió conocer de cerca la realidad actual de CR7 y tener una opinión formada sobre el lugar que debe ocupar en la selección.

"Cristiano nunca será un problema para Portugal. Es un símbolo del fútbol portugués, de la selección y de nuestro país. Eso quedará para siempre en la historia", aseguró.

Sin embargo, también dejó en claro que el nombre no estará por encima del rendimiento.

"Cuando creía que tenía que jugar, jugaba. Cuando creía que no tenía que jugar, no jugaba. Lo sustituí 16 veces. Nunca confundimos los roles. Una cosa es el jugador que es él y otra soy yo como entrenador y mis decisiones", afirmó con contundencia.

Lejos de prometer titularidades o privilegios, Jesus remarcó que las convocatorias dependerán exclusivamente del presente futbolístico del delantero.

"Siempre que esté en condiciones de ser convocado, haré lo que considere mejor para la selección", explicó.

El técnico también aprovechó para destacar la profesionalidad del capitán portugués durante el tiempo que compartieron en Arabia Saudita.

"No sufrió ninguna lesión bajo mi conducción y recorría ocho kilómetros por partido, a velocidades superiores a los 25 kilómetros por hora", recordó.

Fiel a su estilo frontal, Jorge Jesus dejó además una frase que rápidamente recorrió los medios europeos.

"Ya entrené a dos de los tres mejores jugadores del mundo. Me falta el tercero: Messi. Entrené a Cristiano y a Neymar", lanzó entre sonrisas.

Con experiencia, personalidad y una larga trayectoria en el fútbol internacional, Jorge Jesus inicia así su segundo gran desafío al frente de Portugal. La misión será compleja: renovar una selección que busca recuperar protagonismo sin perder de vista a figuras históricas como Cristiano Ronaldo.