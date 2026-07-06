En lo que será sin dudas el duelo del día, Portugal y España empatan sin goles en el AT&T Stadium de Dallas por los octavos de final del Mundial 2026. Los lusos vienen de dejar en el camino a Croacia con polémica y quieren bajar a la Roja, uno de los candidatos que llega tras golear a Austria. El ganador deberá jugar contra el que gane el encuentro que juegan más tarde Estados Unidos y Bélgica.

Oyarzábal y una chance clarísima

En tan solo siete minutos llegó la primera gran chance para España, que se quedó a centímetros de abrir el partido. Encontraron entre líneas a Dani Olmo, que soltó un pase de primera que dejó mano a mano a Oyarzábal, quien quiso ajustar el remate ante la salida del arquero, pero su definición se fue a centímetros del arco.

Nuno Mendes salió lesionado

Pasados unos minutos del complemento, Portugal tuvo que afrontar una difícil e inesperada baja con la salida del lateral del PSG. Luego de una persecusión para marcar a Lamine Yamal, el defensor se exigió en el duelo y sintió una molestia que terminó por sacarlo del partido. En su lugar entró Nelson Semedo, lateral diestro, explícitamente para marcar al crack del Barcelona.

Diogo Costa y dos atajadas clave

Poco después de la primera chance española, el arquero portugués se hizo presente en el partido con una doble atajada. En primera instancia, le sacó un remate al segundo palo a Lamine Yamal e inmediatamente metió una gran reacción a mano cambiada para mandar al córner el tiro de Álex Baena.

Nuno Mendes, al travesaño

Con el correr de los minutos, Portugal fue emparejando el duelo y tuvo su ocasión más clara con un disparo del lateral. Después de jugar un córner corto con João Félix, el jugador del PSG fue recortando para la zurda y sacó un tiro que, luego de desviarse en el camino dio de lleno en el travesaño.

Formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha; Pedro Neto, Bruno Fernandes, João Félix; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

TV: DSports y Paramount+.

Estadio: AT&T Stadium (Dallas).

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra).

Así llegan al duelo

Luego de un encuentro que rebosó de tensión, con un par de jugadas polémicas que terminaron cayendo en su favor, Portugal dejó en el camino a Croacia por 2-1 gracias a un penal de Cristiano Ronaldo y un cabezazo de Gonçalo Ramos para llegar a esta instancia. Los de Roberto Martínez, que incluirá a João Félix en lugar de Rafael Leão como unica variante, buscan dar otro paso hacia la conquista de su primera Copa del Mundo y así tomarse revancha de la eliminación en los octavos de final de Sudáfrica 2010.

Cristiano viene de marcar ante Croacia y buscará darle el pase a cuartos a Portugal.

Por su parte, el equipo de Luis de la Fuente llega con la ilusión de meterse entre los ocho mejores por primera vez desde su histórico título en 2010. Luego de dejar en el camino a Austria sin problemas, el entrenador parece haber encontrado el once y no realizaría modificaciones para este cruce, al que llega con Mikel Oyarzábal como su goleador y con un Lamine Yamal de hasta ahora discreto Mundial dispuesto a dejar su huella.

En el último cotejo entre ambos, Portugal salió victoriosa en los penales por la final de la UEFA Nations League, trofeo que conquistó en junio del año pasado. Luego del 2-2 en tiempo regular y en el alargue, que tuvo los tantos de Cristiano y Nuno Mendes para los lusos y de Martín Zubimendi y Oyarzábal para España, el duelo se definió 5-3 en penales para el cuadro portugués, que se quedó con el certamen.