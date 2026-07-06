En la previa del esperado duelo entre Portugal y España por los octavos de final del Mundial 2026, Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez no fue por un gol ni por una jugada espectacular, sino por un fuerte intercambio con periodistas durante la conferencia de prensa que brindó antes del trascendental encuentro.

Todo comenzó cuando la periodista argentina Verónica Brunati tomó la palabra para consultarle sobre su presente y destacar la trayectoria que construyó a lo largo de los años. Sin embargo, el delantero portugués sorprendió con una respuesta cargada de ironía. “Sabía que eras de Argentina por la manera en la que me miraste. Desviaste los ojos muy rápido, eso significa que no te gusta Cristiano Ronaldo”, lanzó entre risas, generando murmullos y sonrisas en la sala.

Lejos de quedarse callada, Brunati aclaró que su intención era agradecerle “el deportista que es” y recordó la histórica rivalidad que mantuvo con Lionel Messi durante más de una década. El comentario relajó por un momento el ambiente, aunque Cristiano Ronaldo volvió rápidamente a un tono más serio al hablar de su futuro con la selección portuguesa.

“Mi mujer es de Argentina, obviamente que tengo que tener un cariño especial por los argentinos”, expresó el capitán portugués, dejando un mensaje afectuoso hacia el país. Luego agregó: “Ojalá mañana no sea mi último partido en el Mundial”, frase que alimentó aún más las versiones sobre un posible retiro internacional tras la Copa del Mundo.

Pero el momento más tenso todavía no había llegado. Fiel a su personalidad desafiante, el futbolista señaló a otro periodista presente en la sala y lo encaró públicamente. “Ese que está ahí… te reto a hacer una buena pregunta, sé que yo no te gusto”, disparó mirando hacia el fondo del recinto, dejando atónitos a varios de los cronistas que cubrían el evento.

El apuntado fue Marcelo Bechler, periodista de TNT Sports Brasil y Folha de São Paulo, quien recogió el guante y le hizo una consulta directa: “¿Qué es lo más difícil en esta Copa del Mundo con 41 años?”. La respuesta de CR7 volvió a ser contundente. “Hablar con ustedes, que no me quieren, sobre todo, y tú eres uno de ellos, lo sé”, retrucó sin filtro.

Además, el astro portugués se mostró cansado de las preguntas relacionadas con su retiro. “Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que siempre me hagan la misma pregunta”, sostuvo. Las declaraciones reflejaron el fastidio que siente frente a las constantes especulaciones sobre el final de su carrera profesional.

Por último, Cristiano Ronaldo también respondió a quienes cuestionan su rendimiento en el Mundial 2026. “No lo estoy haciendo tan mal. Ya he hecho tres goles”, afirmó con firmeza. Y cerró con una frase desafiante que rápidamente recorrió las redes sociales: “No voy a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no. Ojalá que no sea mañana mi último partido, así ustedes me pueden matar un poco más”.