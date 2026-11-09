Uno de los futbolistas más importantes de Boca en el semestre hizo ruido en las redes sociales en las últimas horas. Miguel Merentiel compartió una foto de su juventud con la camiseta Xeneize y emocionó a los hinchas después de la consagración del equipo como Campeón de Liga 2026. El delantero uruguayo publicó la imagen en sus historias de Instagram, donde se lo ve dentro de su casa con una campera del conjunto de La Ribera y el posteo generó una infinidad de reacciones.

"¿Quién le iba a decir a ese pibe que algún día iba a lograr algo así? Siempre Boca", fue la frase elegida por Merentiel para acompañar la fotografía, donde se distingue el escudo que utilizaba el club en 2007 y el número 10 debajo del logo de la marca deportiva que vestía al equipo en aquella época. El recuerdo sorprendió porque la Bestia es oriundo de Paysandú, Uruguay, y se formó futbolísticamente en Peñarol, aunque la imagen dejó en evidencia que su identificación con Boca venía desde mucho antes de su llegada en 2023.

La foto de Merentiel que se viralizó en redes.

El atacante charrúa fue uno de los protagonistas de la consagración del equipo de Rodolfo Arruabarrena. Durante los festejos en La Bombonera, el atacante también se mostró emocionado y no pudo contener las lágrimas. En este semestre anotó 9 tantos en 25 encuentros por todas las competencias y suma 65 goles en 189 partidos oficiales con Boca, en el que es uno de sus mejores momentos desde su arribo hace casi cuatro años.