El video de Pampita llorando en la Bombonera: quién la acompañó en el campeonato de Boca

Pampita terminó llorando de alegría este sábado en La Bombonera después de que Boca se consagrara campeón. El video que compartió en Instagram mostró su abrazo con Beltrán Vicuña, el hijo que la acompañó en la platea durante una tarde que tuvo suspenso hasta el último momento y terminó a puro festejo.

Con el partido terminado, la modelo se abrazó a Beltrán mientras alrededor sonaban los gritos y los cánticos de los hinchas. Las lágrimas aparecieron en medio de esa celebración y quedaron registradas en la filmación que después publicó, junto con otras imágenes del día que vivieron madre e hijo en la cancha.

La pasión por Boca volvió a marcar el plan de Pampita, que eligió la camiseta del equipo para ir al estadio. Como en otras oportunidades, alentó desde la tribuna y compartió con sus seguidores distintas fotos de la tarde de sol, esta vez con la alegría extra de haber presenciado una consagración.

El desenlace deportivo explica buena parte de esa emoción: Boca le ganó 1 a 0 a Defensa y Justicia con un gol de Enner Valencia en tiempo de descuento. El delantero ecuatoriano destrabó el encuentro sobre el cierre y desató el festejo por el título del conjunto xeneize, que se impuso en la tabla anual.

El campeonato se sumó a otro acontecimiento que la modelo esperaba con entusiasmo para ese fin de semana: la visita del papa León XIV a la Argentina. Pampita había adelantado que iría a recibirlo junto a las miles de personas que aguardaban su llegada, por lo que su agenda también incluía esa convocatoria.

Durante la semana, además, había hablado con LAM sobre las versiones de crisis con Martín Pepa. En aquella conversación aseguró que estaba bien y prefirió reservar los detalles de su vida sentimental. En Instagram, las fotos y el video del sábado estuvieron dedicados a su equipo y al festejo que compartió con su hijo.

Entre las postales de la cancha, el abrazo con Beltrán mostró cómo se vivió el campeonato dentro de su propia familia. Para la modelo, la copa también quedó asociada a esa compañía: su hijo a su lado, rodeados por la celebración de los hinchas, mientras ella dejaba correr las lágrimas de alegría.