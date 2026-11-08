Este último sábado por la tarde/noche, Boca Juniors se consagró Campeón de Liga Profesional tras convertirse en el líder absoluto de la Tabla Anual 2026 al término de la temporada regular. En una definición infartante, el ecuatoriano Enner Valencia marcó el gol en el último minuto para sellar el 1 a 0 frente a Defensa y Justicia, lo que desató un enorme delirio en La Bombonera para festejar el trofeo.

Cabe recordar que llevaba 1347 días sin salir campeón, es decir 3 años, 8 meses y 6 días sin conseguir un trofeo entre todas las competencias, ya sean domésticas o internacionales. Por ese motivo, al ganar la Tabla Anual cortó una larga racha de sequía. En ese sentido, el Xeneize podría ganar 4 títulos más este año, sin contar la reciente consagración.

Boca Juniors, campeón de la Liga Profesional tras 1347 días

Lo cierto es que a Boca le restarían 8 partidos en los próximos 41 días, en el mejor de los casos, si es que llega a la última instancia en todos los frentes. El primer desafío es el duelo contra Banfield este sábado a las 19, por la semifinal de la Copa Argentina. En caso de avanzar, se medirá el miércoles 2 de diciembre ante Platense, que ya espera en la final por su rival.

Apenas una semana más tarde, el sábado 21 a las 19.30 jugará la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla, Colombia. En dicho escenario se enfrenta con Atlético Mineiro a partido único para definir al nuevo campeón, lo que significaría cortar la sequía internacional tras 18 años de espera.

Sin tiempo para descansar, regresa al país de inmediato ya que comienzan los octavos de final del Torneo Clausura. Para iniciar los mata-mata domésticos, Boca recibe a Independiente Rivadavia el miércoles 25 en La Bombonera, solo 4 días después de la final de la Copa Sudamericana. Allí, el resultado definirá si sigue vivo y avanza de fase o queda eliminado.

Boca Juniors, campeón de la Liga Profesional tras 1347 días

En un escenario hipotético, jugaría los cuartos de final el 29/11 y la semifinal el 6/12, para llegar a la final del Torneo Clausura el sábado 12 de diciembre que se disputará en el Estadio Único de La Plata. Si se consagra campeón del campeonato, una semana más tarde disputará el Trofeo de Campeones, lo que sería una final a partido único el siguiente sábado 19 también del último mes del año.

La posible agenda de Boca hasta fin de año

Noviembre

Sábado 14, a las 19 | Boca vs. Banfield | Semifinal de la Copa Argentina

Sábado 21, a las 19.30 | Boca vs. Atlético Mineiro | Final de la Copa Sudamericana

Semana del 25 Octavos de final del Torneo Clausura

Fin de semana del 29| Cuartos de final del Torneo Clausura*

Diciembre

Viernes 4 | Final de la Copa Argentina*

Fin de semana del 6 | Semifinal del Torneo Clausura*

Sábado 12 | Final del Torneo Clausura*

Sábado 19 | Trofeo de Campeones**

*Si clasifica.

**Si gana el Torneo Clausura.