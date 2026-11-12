Boca recibió una noticia que encendió la preocupación en la previa de una seguidilla de compromisos determinantes. Santiago Ascacibar sufrió un esguince de rodilla grado uno y su presencia en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro está en duda. Una baja que podría representar un problema importante para Rodolfo Arruabarrena, teniendo en cuenta el lugar que el mediocampista se ganó dentro de la estructura del equipo.

Desde su llegada al Xeneize, el Ruso se convirtió en una pieza fundamental del mediocampo. Su capacidad para adaptarse a las necesidades del entrenador, incluso ocupando una posición diferente a la habitual, le permitió ganarse un lugar entre los titulares y transformarse en uno de los futbolistas importantes del funcionamiento colectivo.

Arruabarrena fue moldeando un equipo con una base de jugadores que ya estaban en el plantel y algunos refuerzos que se fueron incorporando. Dentro de esa estructura, Ascacibar encontró su lugar, aportó equilibrio, intensidad y presencia en la mitad de la cancha, características que lo convirtieron en una pieza difícil de reemplazar.

Por eso, su lesión llega en un momento delicado. Boca tiene por delante una serie de encuentros que pueden marcar el cierre de una temporada en la que fue de menor a mayor y logró quedarse con el primer puesto de la tabla anual, como el equipo más regular del año.

Los partidos que preocupan a Arruabarrena

El primer compromiso será este sábado 14 de noviembre ante Banfield, por la semifinal de la Copa Argentina, en Mendoza. En principio, Ascacibar se perdería ese encuentro y su recuperación será seguida día a día por el cuerpo médico.

La gran incógnita pasa por el sábado 21, cuando Boca se enfrentará a Atlético Mineiro en Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana. La evolución de su rodilla determinará si el Ruso podrá estar a disposición del entrenador. Por la importancia del partido, no se descarta que Arruabarrena evalúe la posibilidad de utilizarlo si llega con lo justo desde lo físico.

La agenda continuará el miércoles 25 de noviembre, cuando el Xeneize se mida con Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

Otros jugadores que llegan con molestias

Ascacibar no es el único futbolista que genera preocupación en el cuerpo técnico. Leandro Paredes no presenta una lesión, aunque realizó trabajos livianos, mientras que Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia se entrenaron de manera diferenciada y también están en duda para el compromiso ante Banfield.

Con varios nombres importantes entre algodones, Arruabarrena deberá administrar las cargas y esperar la evolución de cada futbolista. Boca se juega mucho en las próximas semanas y perder a una de sus piezas fundamentales en el mediocampo, especialmente para la final continental, sería un contratiempo de peso.