Juan Román Riquelme comenzó a definir el armado de Boca para la temporada 2027. Uno de los nombres que aparece en el centro de las decisiones es Agustín Marchesín.

El arquero podría dejar el club el próximo 31 de diciembre, cuando finalice su contrato. La dirigencia no tendría previsto ofrecerle una renovación.

Su salida todavía no fue anunciada oficialmente, pero el panorama sobre su continuidad sería complicado.

La lesión que cambió su temporada

La situación del experimentado guardameta está atravesada por una lesión que modificó sus planes durante la temporada.

Desde su llegada al Xeneize, en enero de 2025, procedente de Gremio de Brasil, Marchesín había asumido el desafío de convertirse en una pieza importante del equipo.

Su debut se produjo en la victoria por 2-1 frente a Huracán. Desde entonces, tuvo participación en distintas competencias nacionales e internacionales.

Sin embargo, el 14 de abril de 2026 sufrió un duro revés durante el encuentro ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores.

A los ocho minutos de partido, debió abandonar el campo de juego tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La lesión lo obligó a iniciar un largo proceso de recuperación y lo dejó fuera de las canchas durante el resto del año.

El momento en el que se produjo la lesión también representa un condicionante para su futuro. Con un contrato que vence el 31 de diciembre, Marchesín podría completar su recuperación cuando ya no tenga vínculo con la institución.

Si Boca finalmente no le ofrece una extensión, quedará en libertad de acción desde enero de 2027. Tendrá la posibilidad de negociar con otro equipo.

Los arqueros que pelean por un lugar

Mientras tanto, la dirigencia analiza las alternativas disponibles para ocupar el arco.

Álvaro Montero ganó protagonismo durante la ausencia del exarquero de Gremio y se posicionó como una opción importante para el cuerpo técnico. Su rendimiento y su lugar dentro del plantel serán parte de la evaluación.

Además de Montero, Leandro Brey y Javier García integran las opciones que tiene Boca para ese puesto.

La competencia interna y las necesidades del equipo serán determinantes para establecer cómo quedará conformado el grupo de arqueros en 2027.

Riquelme deberá resolver si mantiene la estructura actual o busca alternativas en el mercado de pases.

Un momento decisivo

De esta manera, Marchesín atraviesa un momento decisivo en su etapa en Boca.

Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre su salida, la falta de una propuesta de renovación y el vencimiento de su contrato abren la posibilidad de un cierre de ciclo.

La definición del arco será uno de los temas que la dirigencia deberá resolver durante la planificación del próximo año.