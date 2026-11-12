La consagración de Rosario Central como campeón de Liga 2025 todavía genera discusiones. El Canalla recibió una estrella por haber terminado primero en la tabla anual, pese a que el reconocimiento no había sido anunciado antes de que comenzara la competencia.

En medio de esa controversia, Ariel Holan, exentrenador del conjunto rosarino, salió a defender aquella distinción y lanzó una frase que tuvo a Boca como destinatario.

"Yo vi cómo festejaron este campeonato"

En una entrevista, el técnico contó cuándo tomó conocimiento de que Central sería reconocido como campeón.

"Había comentarios de que estaban pensando en que había que premiar al que más puntos hiciera. Pero me enteré el día anterior cuando nos dijeron que teníamos que ir a Buenos Aires", explicó sobre la decisión que se comunicó una vez finalizado el torneo.

Pero el momento más picante llegó cuando le preguntaron si le había generado ruido la manera en que el Canalla recibió el título. Holan respondió con una chicana dirigida a Boca: "Yo vi cómo festejaron este campeonato...".

Luego justificó la conquista de su exequipo al recordar la cantidad de puntos que había conseguido: "Nosotros hicimos 66 puntos y en este campeonato nadie llegó a esa cantidad de unidades. Yo me quedo con eso, no con cómo nos lo dieron".

La defensa del rendimiento

El entrenador insistió en que la discusión sobre la forma de entrega del reconocimiento no debería opacar el rendimiento de aquel plantel.

"Hicimos 66 puntos y yo creo que hay una desvalorización del trabajo del equipo en cuanto a esa circunstancia, más allá de la forma en que terminó pasando. Porque ahora están todos muy contentos... Esto es muy del ser humano. Cuentan las buenas, pero no cuentan las malas", sentenció.

El punto que alimenta la polémica

La comparación de Holan tiene un punto que alimenta la polémica.

El título de Rosario Central fue otorgado con el torneo ya terminado y sin que los equipos supieran de antemano que la tabla anual entregaría una estrella.

En cambio, Boca comenzó la actual competencia con conocimiento de que había un campeonato en juego. Así, la defensa del exentrenador del Canalla volvió a poner sobre la mesa una discusión que todavía divide al fútbol argentino.