Culminaron los Juegos Suramericanos de la juventud. La Cuarta edición de la competencia que se disputó en Panamá tuvo una buena actuación Argentina con un total de 105 medallas. La neuquina Amaro Arévalo se colgó el bronce en 3x3.

La delegación nacional se presentó con 250 atletas, mostrando un buen nivel competitivo a lo largo de la cuarta edición. En total, Argentina cosechó 32 medallas de oro, 39 de plata, y 34 de bronce, ubicándose en la tercera posición del medallero.

En el último día de competencia, el seleccionado femenino de Básquet 3x3 se colgó la medalla de bronce al superar en el último juego a Brasil 16-11. Previamente no pudo ante Chile por semifinales cayendo 21-8.

La delegación argenrina quedó en el tercer puesto en la 4ta edición

Dentro del equipo dijo presente la oriunda de la Comarca Petrolera Amparo Arévalo, jugadora formada en Pérfora de Plaza Huincul. La neuquina aportó 2 puntos en la final y fue parte de la rotación constante del equipo que fue superando escollos a lo largo del torneo.

Arévalo, es una de los 6 neuquinos que dijeron presente: Marianella Salomón fue 11° en Ciclismo, Máximo Rettig y Cappi se presentaron e Bádminton, Corso y Adriano Mazzanti en Taekwondo. Todos con buenas actuaciones.

Arévalo, en acción en Panamá

En comparación a las otras presentaciones, Argentina repitió posición de las dos últimas ediciones: fue quinto con 64 medallas en Lima 2013. En Santiago 2017 logró 102, y en Rosario 2022 subieron a 113 podios.

El medallero quedó en manos de Brasil que sumó un total de 157 (58 oros, 51 platas, 48 bronces) segundo Venezuela que en la última jornada sumó un oro más que Argentina (33-21-29)