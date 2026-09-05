Plataforma ADN Pehuén: apoyo integral para atletas neuquinos

Una herramienta al servicio de atletas de mediano y alto rendimiento fue presentada por la secretaría de Deportes, se trata de la plataforma ADN Pehuén, que se complementa con un exhaustivo trabajo de evaluación integral que ya se concretó con unos 3.500 deportistas neuquinos.

En relación con la presentación de la plataforma por parte del staff de Salud, Promoción, Evaluación e Investigación de la secretaría de Deportes, la secretaria del área, María Fernanda Villone, consideró que "para nosotros es un orgullo que integrantes de nuestro equipo hayan ideado y desarrollado esta herramienta, que les permitirá a los deportistas de nuestra provincia tener a disposición, en un click, su historial deportivo completo, con sus evaluaciones, mediciones, calendarios y más. Esto habla de la calidad de profesionales que tenemos en nuestra secretaría".

Por su parte, Marcos Zuñiga, director de Salud, Promoción, Evaluación e Investigación de la secretaría de Deportes, explicó que “ADN Pehuén es una plataforma para que el deportista pueda cargar toda su documentación, que le va a servir en los viajes a competencias o para postularse a las becas: partida de nacimiento, DNI, etc., generando así el legajo digital del deportista”. Y agregó que "además tendrá allí a disposición todos los estudios antropométricos, funcionales y genéticos que les hacemos desde el área, información que será de utilidad por ejemplo cuando son convocados a las selecciones”, detalló.

Zuñiga agregó que a través de la plataforma tendrá además la posibilidad de realizar al año cuatro test psicológicos “que sirven como herramienta al momento de tomar contacto con el psicólogo”.

Pablo Dobratinich, Marco Zúñiga, Alejandro Rodríguez pasaron por Grito Sagrado, el programa deportivo que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 en Prima Multimedios, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias, que se emite por Canal 6 de Cablevisión Digital y en www.cn247.tv.

El trabajo de la plataforma se complementa con una evaluación integral que se realiza a través del Laboratorio de Evaluación Deportiva que combina ciencia, tecnología kinesiológica y análisis psicológico para optimizar el desarrollo de los atletas locales, bajo la premisa de que la ciencia y el análisis de datos se han vuelto aliados indispensables para alcanzar el alto rendimiento, permitiendo contar con un mapa exacto del propio cuerpo.

Se trata de un espacio de vanguardia equipado con tecnología de precisión en el que cada atleta somete sus capacidades a un diagnóstico exhaustivo de 360 grados. El objetivo es contar con información objetiva sobre la condición física y deportiva de cada deportista, que permita conocer sus características y capacidades, orientar el entrenamiento, acompañar su rendimiento y trabajar en la prevención de lesiones.

Zuñiga explicó que las evaluaciones están dirigidas a atletas tanto para el deporte convencional como el adaptado, y que ya alcanzó en los últimos dos años y medio a 3500 deportistas.

Se realizan “pruebas antropométricas para estimar la composición corporal, pruebas funcionales para estimar las cualidades físicas, y estamos incursionando en la dermatoglifia, que es un estudio que se hace de las huellas digitales para tener una tendencia genética del deportista, si tiene tendencia a la velocidad, la fuerza, la resistencia”, detalló.

Agregó que “estamos además acompañados por las ramas de la Psicología y la Kinesiología y con la plataforma ADN Pehuén sumamos el desarrollo de sistemas”.