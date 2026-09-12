El Pre Federal de básquet, en la Región 7, comenzó este viernes con una primera fecha cargada de clásicos y mucha expectativa. La jornada inaugural tuvo cuatro encuentros en la División Campeonato donde Pacífico, Centro Español y Deportivo Roca festejaron en casa, mientras que Pérfora se quedó con el único triunfo fuera de casa.

En el Viejo Ramírez, Pacífico derrotó a Independiente de Neuquén por 66-61 en un partido muy parejo, que recién se definió en el último cuarto. El Decano se fue al descanso arriba 38-35. El encuentro llegó igualado en 47 al último cuarto, donde Pacífico sacó una diferencia decisiva al imponerse 19-14.

Alex Soria fue la figura del ganador, con 15 puntos y 9 rebotes. En la visita, Joaquín Marcon fue el máximo anotador con 18 puntos y 8 rebotes.

Centro Español superó a Club Plottier por 82-66 y comenzó el certamen con una actuación convincente. El Torito sacó diferencias en el segundo y tercer período y llegó al último cuarto con el partido prácticamente controlado.

Franco Pennacchiotti fue uno de los puntos más altos de Español, con 16 puntos y 10 rebotes. Mateo Framiñán sumó 13, mientras que Facundo Ramadori y Quimey Acosta aportaron 12 cada uno. En Club Plottier apareció Leandro Tapia como máximo anotador del partido, con 25 puntos. Ángelo Sasso convirtió 16 y Joaquín Morandini terminó con 10 puntos y 11 rebotes.

Roca comenzó con el pie derecho en el Gimena Padin.

En Plaza Huincul, Pérfora se impuso ante Petrolero Argentino por 95-79 y arrancó con una contundente victoria. El Verde fue superior desde el comienzo y tuvo una primera mitad de alto vuelo ofensivo. Al descanso se fue ganando 56-34, una diferencia que le permitió manejar el partido durante el complemento pese a la reacción del Matador.

La gran figura fue Julián “Tuti” Ruiz, quien cerró su noche con 23 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes. En Petrolero, Marco Roumec, Nataniel Rodríguez y Matías Arias fueron los goleadores con 15 puntos cada uno.

El duelo de los rionegrinos quedó para Roca, En el Gimena Padín, venció a Atlético Regina por 83-75 en otro de los clásicos de la jornada. El Naranja construyó su victoria principalmente durante la primera mitad, llegó al entretiempo con ventaja de 50-36. Regina intentó reaccionar después del descanso, pero el equipo local sostuvo la diferencia y cerró el partido con autoridad.

Tomás Quinteros fue el goleador del encuentro con 24 puntos, en Atlético Regina se destacaron Martín Chervo, con 16 puntos y 11 rebotes