La empres Adidas presentó oficialmente Trionda Final, la pelota que será protagonista de las semifinales, el partido por el tercer puesto y la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Basada en el balón oficial Trionda lanzado en octubre de 2025, esta edición especial conserva la misma construcción orientada al máximo rendimiento, aunque incorpora por primera vez un diseño exclusivo para la definición del certamen.







El diseño simboliza el camino hacia el objetivo máximo del fútbol. Su acabado dorado hace referencia al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la base negra y los detalles en rosa y rojo aportan una identidad visual distintiva para las instancias decisivas. Además, el balón homenajea a las sedes de los últimos partidos del torneo: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey aparecen destacadas en los paneles, junto con referencias al resto de las ciudades anfitrionas.

En cuanto a sus prestaciones, la nueva pelota mantiene la construcción de cuatro paneles, las juntas profundas y la superficie texturizada del modelo original, características diseñadas para optimizar la estabilidad y la aerodinámica durante el juego. También incorpora la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball, que proporciona datos precisos de la pelota en tiempo real para asistir al equipo arbitral y mejorar el análisis de cada partido.