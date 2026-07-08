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BALÓN NUEVO

Presentaron Trionda Final: la pelota oficial para las instancias decisivas del Mundial 2026

Se reveló el esférico que se utilizará en las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mantiene la tecnología del modelo original, pero incorpora un diseño exclusivo para el cierre del torneo.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 07 de julio de 2026 a las 22:34
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Adidas presentó Trionda Final, el balón de la Copa Mundial 2026

La empres Adidas presentó oficialmente Trionda Final, la pelota que será protagonista de las semifinales, el partido por el tercer puesto la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Basada en el balón oficial Trionda lanzado en octubre de 2025, esta edición especial conserva la misma construcción orientada al máximo rendimiento, aunque incorpora por primera vez un diseño exclusivo para la definición del certamen.



El diseño simboliza el camino hacia el objetivo máximo del fútbol. Su acabado dorado hace referencia al trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, mientras que la base negra y los detalles en rosa y rojo aportan una identidad visual distintiva para las instancias decisivas. Además, el balón homenajea a las sedes de los últimos partidos del torneo: Dallas, Atlanta, Miami y Nueva York/Nueva Jersey aparecen destacadas en los paneles, junto con referencias al resto de las ciudades anfitrionas.

En cuanto a sus prestaciones, la nueva pelota mantiene la construcción de cuatro paneles, las juntas profundas y la superficie texturizada del modelo original, características diseñadas para optimizar la estabilidad y la aerodinámica durante el juego. También incorpora la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball, que proporciona datos precisos de la pelota en tiempo real para asistir al equipo arbitral y mejorar el análisis de cada partido.

 

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