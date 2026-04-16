En su segundo duelo internacional de la temporada, River recibe a Carabobo de Venezuela por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana. En la previa al Superclásico del próximo domingo, el Millonario va por su primer triunfo en la competencia luego de empatar en el inicio ante Blooming con un hombre menos y llegar así de buena forma al duelo ante Boca. Por ahora, es empate sin goles.

Fausto Vera salió por un golpe

A los 15 minutos de partido se manifestó una gran preocupación para el futuro de River. Luego de un choque con Eric Ramírez, Fausto Vera quedó tendido en el suelo y tuvo que salir de la cancha. El volante, uno de los tres titulares que hoy fue de la partida, debió ser reemplazado por Aníbal Moreno por un problema en la rodilla y es duda para el Superclásico ante Boca.

Formaciones

River: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Fausto Vera, Juan Cruz Meza; Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre y Joaquín Freitas. DT: Eduardo Coudet.

Carabobo: Lucas Bruera; Alexander González, Jonathan Bilbao, Ezequiel Neira, Jean Fuentes, Juan Camilo Pérez; Maurice Cova, Matías Núñez, Edson Castillo; Joshuan Berríos y Eric Ramírez. DT: Daniel Farías.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Estadio: Monumental.

El encuentro es transmitido por las radios del Grupo Prima Multimedios: AM 550 La Primera, Mitre Patagonia 90.5, Las Palmas 96.1, RDV 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti.

La previa

Desde la llegada de Eduardo Coudet, el conjunto riverplatense cambió su cara y cosechó cinco triunfos en el Torneo Apertura y un empate en el inicio ante el conjunto boliviano. Tras el triunfo 2-0 en el Cilindro de Avellaneda ante Racing por el Torneo Apertura, la decisión del Chacho será plantear un once alternativo y guardar titulares para el domingo de Superclásico ante Boca.

Dentro de ese equipo, solo repeten Santiago Beltrán en el arco, Lautaro Rivero en la zaga y Fausto Vera en el medio. El resto será una formación alternativa pero de peso, con nombres como Kevin Castaño, Juan Cruz Meza y Juan Fernando Quintero de titulares, más la inclusión de los juveniles Ian Subiabre y Joaquín Freitas en el ataque.

Coudet alineará un equipo alternativo ante Carabobo.

Del otro lado estará Carabobo, que ganó en el debut ante RB Bragantino por 1-0. Los Granates están sextos en la Liga de Venezuela con 16 unidades, y llegan de una victoria el pasado fin de semana frente a Universidad Central por 4-2. El entrenador Daniel Farías mantendría el esquema 5-3-2 que le dio resultado ante el conjunto brasileño la pasada semana y tampoco realizaría variantes en la formación.