En la antesala del Superclásico, River deberá enfrentar a Carabobo por Copa Sudamericana, y pensando en ese duelo Eduardo Coudet analiza realizar una rotación en el equipo para el encuentro. De esta manera, el Chacho realizaría nueve variantes en el equipo para jugar mañana en el Monumental con la intención de preservar a los titulares pensando en el duelo contra Boca del domingo próximo.

A diferencia de Claudio Úbeda, que pondrá a sus mejores hombres ante Barcelona de Guayaquil, antes de su primer Superclásico como entrenador Coudet quiere cuidar a sus figuras, pensando también en que el Millonario tendrá un día menos de descanso. Por eso, solamente Santiago Beltrán y Lautaro Rivero serían los habituales del equipo que jugarán ante Carabobo.

En cuanto a los que integrarían el resto del once, volverían los laterales que jugaron el empate frente a Blooming en Bolivia: Fabricio Bustos y Matías Viña retornarán mientras que Germán Pezzella y Tobías Ramírez se disputarán el otro lugar de la defensa. En el medio tendrían su chance Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza mientras que Juan Fernando Quintero sería enlace o segunda punta, Kendry Páez entraría con él y Joaquín Freitas estará como punta (Maximiliano Salas sigue suspendido).

Quintero volverá a la titularidad ante Carabobo.

El posible once

Con todas estas modificiaciones, la formación de Coudet para enfrentar a Carabobo sería compuesta por Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella o Tobías Ramírez, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Cruz Meza, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre o Kendry Páez y Joaquín Freitas.