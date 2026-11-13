El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Deportes, en articulación con el Comité Paralímpico Argentino (COPAR), realizará este lunes 16 de noviembre el 1º Congreso de Deporte Adaptado y Paralímpico. La jornada tendrá lugar de 8 a 18 en el Espacio DUAM de Neuquén capital y prevé reunir a aproximadamente 350 participantes.

La convocatoria está dirigida a profesores de Educación Física, entrenadores, estudiantes, docentes, deportistas, federaciones, clubes, asociaciones, instituciones educativas y equipos técnicos de las áreas de Deportes y Discapacidad de los municipios.

La propuesta constituye un espacio de formación, capacitación e intercambio de experiencias destinado a fortalecer las herramientas de profesionales, entrenadores, docentes y referentes vinculados al deporte adaptado y paralímpico. Además, busca promover nuevas oportunidades de participación y desarrollo deportivo para las personas con discapacidad en todo el territorio neuquino.

Durante la jornada, en la cual estará presente el presidente del Comité Paralímpico Argentino Gustavo Borro, junto a autoridades provinciales, se desarrollarán exposiciones vinculadas a distintas disciplinas y especialidades, con la participación de seis referentes de trayectoria nacional e internacional.

Se trata de Carlos Federico Salazar, entrenador de Selección Argentina de Paraatletismo; Luis Fernando Mihovich, técnico nacional de Paranatación; Pablo Javier Robledo, instructor en esquí adaptado y deporte paralímpico; Damián Iván Pelozo, director técnico de la Selección Argentina de Goalball; Pablo Adrián Iocca, entrenador de la Selección Argentina de Boccia Paralímpica; y Martín Carnaghi, instructor y entrenador de esquí adaptado.

Carlos Federico Salazar, entrenador de Selección Argentina de Paraatletismo será uno de los disertantes

Las disertaciones abordarán aspectos relacionados con la planificación y metodología del entrenamiento, la preparación de atletas, la formación profesional y las experiencias en el alto rendimiento, desde la iniciación deportiva hasta la competencia internacional.

Uno de los momentos destacados será el Panel de Deportistas, liderado por el periodista deportivo Daniel Contreras, previsto para la tarde, que reunirá a referentes neuquinos que representaron a la provincia y al país en competencias nacionales e internacionales.

Qué deportistas neuquinos participarán

Participarán Iñaki Basiloff (natación adaptada), Enrique Plantey (esquí alpino adaptado), Mateo Sepúlveda (paraatletismo), Gustavo Nahuelquín (fútbol 7 adaptado), Lorena Magaña (goalball), Diego Martín González (paraatletismo), Tiziano Reyes (paraatletismo) y Briana Luján Navarrete (natación).

El espacio permitirá compartir experiencias, recorridos deportivos, desafíos y aprendizajes, poniendo en valor el esfuerzo de quienes construyen día a día el deporte adaptado y paralímpico en Neuquén.

También se realizará un reconocimiento especial a Ana Lucía Cenci, nadadora de Zapala e integrante de la Selección Argentina, quien obtuvo esta semana una medalla de oro en el XII Campeonato Mundial de Natación para personas con síndrome de Down, en Portugal.

La realización de este primer Congreso se desarrolla dentro del Plan Provincial Integral de la Actividad Física, el Deporte y la Recreación, y forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para fortalecer la accesibilidad, la capacitación y la igualdad de oportunidades en el ámbito deportivo.

A través de este encuentro se busca consolidar una red de trabajo entre instituciones, municipios, profesionales, entrenadores y deportistas, promoviendo el intercambio de conocimientos y la construcción de nuevas herramientas para ampliar el desarrollo del deporte adaptado en cada localidad.

Bajo la premisa de que el deporte nos une, Neuquén continúa impulsando espacios de formación, integración e inclusión que reconocen al deporte como una herramienta de transformación social.

Habrá un reconocimiento especial a Ana Lucía Cenci, nadadora de Zapala e integrante de la Selección Argentina, quien obtuvo esta semana una medalla de oro en el XII Campeonato Mundial de Natación para personas con síndrome de Down, en Portugal.

Cronograma del 1º Congreso de Deporte Adaptado y Paralímpico

8 a 8.30: Acreditaciones.

08:30 a 9: Apertura institucional. Gustavo Borro, presidente de COPAR, y autoridades del Gobierno provincial.

09:10 a 10:10: Atletismo. Prof. Federico Salazar.

10:20 a 11:20: Natación. Prof. Fernando Mihovich.

11:30 a 12:30: Deportes de invierno. Pablo Robledo y Martín Carnaghi.

12:30 a 14: Almuerzo.

14 a 15: Goalball. Prof. Damián Pelozo.

15:10 a 16:10: Boccia. Prof. Pablo Iocca.

16:10 a 18: Panel de deportistas destacados.

Iñaki Basiloff (natación).

Enrique Plantey (esquí).

Mateo Sepúlveda (atletismo paralímpico).

Gustavo Nahuelquín (fútbol 7 PC).

Lorena Magaña (goalball).

Diego González (atletismo paralímpico).

Tiziano Reyes (atletismo paralímpico).

Briana Navarrete (natación).