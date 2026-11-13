El Nacional de Ligas de fútbol, categoría sub 13 , y Sub 15, entra en su etapa de definición. Organizado por LIFUNE, En las tres sedes de Neuquén, se jugará la tercera y última fecha de la fase de grupos donde se conocerán los semifinalistas. Neuquén juega su boleto a la siguiente fase en el club San Lorenzo.

Luego del debut del día miércoles, donde la sub 13 se impuso por 2-0, y fue empate 1-1 en sub 15, en ambos casos contra el seleccionado de la Liga Deportivo Confluencia, los combinados que representan a LIFUNE van por el triunfo y el boleto a semifinales.

En primer turno, desde las 16hs, la sub 13, que comanda Davd Durán, recibe al seleccionado de Beccar Varela, quien el jueves se impuso a Confluencia por 2-1. El ganador logrará el boleto como líder del grupo, mientras que el derrotado esperará por ver si entra como mejor segundo.

En el turno de las 18hs, el también elenco que dirige Durán, tendrá un duelo más complejo, ya que se verá con el combinado de Villa Dolores, quien cayó en su debut frente a la LD Confluencia, ya clasificado a semifinales.

El elenco neuquino necesita ganar, por más de un gol, para lograr el boleto como puntero, o sino esperar ser el mejor segundo.

El resto de la fecha:

Sede Zapala- Estadio Don Bosco

Sub 13 16:00 hs Salta / San Nicolas

Sub 15 18:00 hs Jujuy / San Nicolas

Sede Cutral Co- Estadio Petrolero Argentino

Sub 13 16:00 hs Trelew / Olavarria

Sub 15 18:00 hs Reconquista / T. lauquen

Sede Neuquén- Estadio San Lorenzo

Sub 13 16:00 hs Neuquén / Pascanas

Sub 15 18:00 hs Neuquén / Villa Dolores