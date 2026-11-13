Rally Neuquino 2026: Novena fecha en San Patricio del Chañar

Desde este viernes 13 y hasta el domingo 15 los caminos aledaños de San Patricio del Chañar serán escenario de la novena fecha del Campeonato del Rally Neuquino 2026. La organización adelantó que habrá una exhibición de vehículos, desfile de competidores, carreras en la barda y una premiación en el Estadio Municipal. En principio la fecha estaba prevista llevarla a cabo en caminos aledaños a Rincón de los Sauces, pero los problemas climatológicos que afectaron a toda la provincia semanas atrás, llevó a la organización de APPRyN Sur el cambio de escenario.

La actividad comenzará este viernes desde las 18, con una exhibición de vehículos sobre la calle Ingeniero Gasparri Sur, frente a la Plaza de las Infancias. A las 20 se realizará el desfile de competidores y sus autos en la rampa, uno de los momentos previstos para la presentación de los participantes.

En tanto, el sábado 14 de noviembre, se llevará a cabo la primera etapa:

P.E. 1, Ruta 8 – Cantera, 09.58



P.E. 2, Bodega Schroeder – Ruta 8, 10.21



P.E. 3, Ruta 8 – Cantera, 12.29



P.E. 4, Bodega Schroeder – Ruta 8, 12.52

El domingo 15 de noviembre, el cronograma será el siguiente

P.E. 5, Ruta 8 – Bodega Schroeder, 09.03



P.E. 6, Cantera – Ruta 8, 09.31



P.E. 7, Ruta 8 – Bodega Schroeder, 11.34



P.E. 8, Cantera – Ruta 8, 12.02

Total de enlaces: 107,94 kilómetros



Total de especiales: 106,80 kilómetros



Total de la carrera: 214,74 kilómetros

La propuesta combinará la competencia deportiva con actividades para vecinos y visitantes, entre ellas food trucks y una feria. La organización difundió el cronograma para que el público pueda acompañar cada instancia del fin de semana.

Será la carrera número 137 del historial de APPRyN Sur. La última y única visita del rally neuquino a San Patricio fue en marzo del año pasado. Los ganadores en aquella ocasión fueron: Mario Villanueva (Jr) (A6), Claudio Bustos (N2), Pedro Skruta (RC5), Jeremías Tieri (A7), Daniel Turletti (N2L), Luciano Zurita (N1), Nicolás González (A5) y Tomás Garrido (A1).

Un total de 41 binomios serán de la partida, en una fecha de graduación 2 y con puntaje doble.