Después de un nuevo día de entrenamientos, Lionel Scaloni se refirió a su futuro en la Selección Argentina. Luego de los trascendidos de que estaría cerca de lograr una renovación de su contrato que vence en diciembre de este año, el entrenador comentó que "no hay novedades" y que aún no se reunió con Claudio "Chiqui" Tapia para hablar de un nuevo vínculo con la Albiceleste.

"Con respecto a lo mío no hay novedades. Ayer nos íbamos a reunir pero no pudimos porque tuve que ir al dentista y hoy él está en Paraguay. Hablaremos y cuando tendremos que comunicar algo lo haremos", dijo Scaloni ante la consulta acerca de su renovación. Recordemos que en los últimos días trascendió que el Gringo estaría cerca de un acuerdo para renovar bajo un esquema 2+2, es decir primero hasta la Copa América 2028 y luego, en caso de así desearlo las partes, extender el contrato hasta el Mundial 2030.

Con respecto a la no convocatoria de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, entre otros, el DT comentó los motivos: "Queremos ver a otros chicos, como en su momento pasó con Fideo, pero las puertas no están cerradas. Estos partidos sirven para que estos chicos jóvenes puedan aportar lo suyo", y añadió: "Se terminó un Mundial y creemos que es un lindo momento para que haya algo de recambio. La mayoría va a seguir estando, son gente joven, y creo que lo que hicimos es pensado como en aquel 2018, no sabiendo si íbamos a estar. Esto es igual".

Qué dijo sobre la despedida de Messi

Scaloni se refirió también a lo que será el encuentro despedida de la Pulga, el próximo 6 de octubre en el Monumental, y comentó que dio de su parte para que este encuentro se diera lo antes posible. "Yo creo que un jugador así merece esto. Particularmente puse mi granito de arena e hicimos fuerza para que él pueda estar". El DT valoró además la actitud de Messi en medio del delicado momento que significó la pérdida de su padre: "Con todo lo que le estaba pasando, aún así hizo el esfuerzo de querer venir para despedirse con la gente que tanto lo quiere. Creo que si hay que hacer un homenaje tenía que ser en este momento".