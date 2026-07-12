Nuevamente con sufrimiento, pero la Selección argentina logró pasar de ronda al eliminar a Suiza en cuartos de final y se metió en semifinales del Mundial 2026. El 3 a 1 en los 120 minutos selló la suerte a favor de los dirigidos por Lionel Scaloni y ahora irá ante Inglaterra en busca de una nueva final del mundo.

Los goles de Alexis Mac Allister, de Julián Alvarez y de Lautaro Martínez le dieron el pase a semifinales a Argentina, que se aseguró disputar los 8 partidos del Mundial y ahora enfrentará a los Tres Leones, en un compromiso histórico que no acontece desde 2002.

Apenas se sentenció el compromiso ante Argentina, Inglaterra posteó en sus redes sociales la confirmación del duelo. “Semifinales, confirmadas. Nuestro próximo rival en nuestra travesía por el Mundial: Argentina“, expresaron en su cuenta de X al instante que se terminó el compromiso ante Suiza en Kansas City.

Inglaterra posteó en sus redes sociales la confirmación del duelo

El partido más importante de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo, y el más importante desde la final de Qatar 2022 para acá, se jugará el próximo miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, desde las 16 de Argentina.