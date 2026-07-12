A segundos de cumplirse los diez minutos de juego del partido ante Suiza llegó el centro de Lionel Messi desde un tiro de esquina desde la izquierda del ataque, convertido en asistencia por el cabezazo certero de Alexis Mac Allister que abrió el compromiso por los cuartos de final del Mundial 2026 en la ciudad estadounidense de Kansas.

Así, el número 10 firmó su décimo pase gol en Copas del Mundo, desde el 2006 a la fecha que es el listado que conforma su trayectoria personal en la máxima cita.

De esta manera, el actual jugador del Inter Miami rompe récords también en este rubro, mientras lidera la tabla actual de goleadores con 8 gritos y contando. Kyllian Mbappé lo alcanzó con su tanto en el compromiso ante Marruecos, pero el que no pudo seguir el ritmo fue Earling Haaland, quien ya se despidió con su derrota ante Inglaterra por 2 a 1. Harry Kane y Jude Bellingham del semifinalista británico, suman 6 cada uno.

En la presente campaña de la Selección Argentina, el gol a la salida de tiro de esquina es el tercero en la jugada de pelota parada que convierte y que comienza a ser clave en la pelea por llegar al bicampeonato del mundo. Cristian Romero y Lisandro Martínez también festejaron por esa misma vía.

Máximo goleador

Todavía con la estadística en construcción, el campeón del mundo con la Argentina suma 21 goles, número que también lo convierte en top de ese rubro.

Con los cuartos de final aún en marcha, los números personales de Messi prometen seguir creciendo, sin considerar que suma dos penales errados hasta el momento.