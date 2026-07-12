A un costado del campo de juego, Lionel Scaloni habló ante las cámaras de la transmisión televisiva oficial y rápidamente reconoció las dificultades que tuvo Argentina para superar a Suiza: “Tuvimos suerte de que a ellos le echaron a uno y ahí pudimos atacar”.

El seleccionador campeón del mundo resumió en pocas palabras lo vivido en Kansas ante una multitud, pero que no amerita cuestionamientos a la decisión del juez Joao Piñeiro, llamado por el VAR ante la simulación de Breel Embolo.

“Sabíamos que ellos eran un equipo muy físico y desde ese lugar nos pusieron en dificultades”, explicó el santafesino con la alegría de un logro histórico, la quinta semifinal que jugará la Selección Argentina, segunda de manera consecutiva, tercera en los últimos cuatro mundiales.

“Esto que logramos es algo histórico, muy importante”, elevó Scaloni en su análisis, antes de referirse a lo que viene.

Un clásico muy especial

La próxima parada será nada menos que Inglaterra en semifinales mundialistas. Atlanta será la desde el encuentro el miércoles desde las 16.

“Ahora lo que necesitamos es recuperar a nuestros jugadores”, dijo rápidamente Scaloni. “Ellos son un equipo que juega muy bien y tienen un gran técnico. Ahora a recuperarnos”, se despidió con la alegría en el rostro.