En lo que fue una jornada redonda, Argentina hizo su estreno por Copa Davis en la Patagonia quedándose con los dos primeros puntos ante Turquía. Si bien nada está definido aún, el equipo conducido por Javier Frana tuvo un primer día acorde a las expectativas y los 3000 hinchas que presenciaron ambos partidos pudieron festejar dos triunfos fundamentales en un día histórico para el Ruca Che.

Desde las 10.30 y con un clima soleado ideal, la gente se fue aglomerando para un evento tan esperado como inédito que no falló a las expectativas. Luego de la tradicional ceremonia previa, Francisco Cerúndolo llevó el primer poroto para la Albiceleste por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel en sets corridos. Más tarde, Thiago Tirante logró su segunda victoria representando a Argentina contra Mert Alkaya venciéndolo 6-2 y 6-4. Los capitaneados por Frana dieron muestra de la distancia entre las dos selecciones y están a un paso de sostenerse en el Grupo Mundial I.

Cerúndolo no dejó dudas

En un primer set sin equivalencias, Fran arrancó de manera solida, generando dos break points y aprovechando el segundo para luego confirmar con su saque sin ceder puntos. Mas adelante llegó un nuevo quiebre para la principal raqueta argentina, que sin problemas retrató el 4-0 con su saque. Parecia que Erel recortaba en el juego siguiente pero Cerúndolo tenia otros planes: pasó del 30-40 a un nuevo quiebre y con su servicio sentenció el 6-0 con el que se puso arriba en 28 minutos.

Cerúndolo adelantó a Argentina en el Ruca Che. (Foto: Anahí Cárdena - Mejor Informado)

La segunda manga tuvo el primer game en favor de Erel, que logró, además, complicar a Cerúndolo por primera vez con la devolución hasta lograr un punto de quiebre. No obstante, el porteño aguantó y sacó adelante ese juego. Seguido a eso, cayeron las primeras tres chances de quiebre, que no pudo concretar. El break igualmente llegó, y en cero, en el séptimo game, para quedar inmediatamente 5-3, a un paso de cerrarlo, algo que terminó logrando con su siguente servicio para el 6-4 final.

Tirante puso la frutilla del postre

Por el lado del tenista platense, el primer set la llave le llegó por medio de un quiebre importante en el tercer game que lo ayudó a marcar el pulso del partido en su favor. Con la ventaja 3-1, Tirante supo mantener el control basado en su derecha y un saque sin fisuras. Ya sobre el cierre del set estando 5-2, un nuevo break sobre Alkaya selló el 6-2.

Tirante, de sólida actuación, puso el segundo punto. (Foto: Anahí Cárdena - Mejor Informado)

En la segunda manga el tramite fue mas parejo. El turco no cedió con su servicio y Karate Kid se sostuvo pero debió sufrir un 40-40 en el octavo juego que terminó jugándole a favor: sobrevivió y en el game siguiente consiguió quebrar en cero para tener en sus manos el encuentro. En el juego que fue definitorio, con el 5-4 a su favor, Tirante no tuvo dudas y se adjudicó el duelo anotando el 2-0 para Argentina en la serie.

Sin dudas, la jornada salió redonda y quedará en el recuerdo del deporte neuquino. En un Ruca Che con un gran marco, la gente pudo disfrutar de un gran rendimiento de los nuestros en un sábado que marcó además el triunfo número 100 de Argentina en la historia de la Copa Davis. Ahora, la responsabilidad de cerrar el triunfo recaerá en Guido Andreozzi y Andrés Molteni en un recinto que volverá a tener la respuesta de un público que hoy se fue más que satisfecho.