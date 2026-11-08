Independiente fuera de la Sudamericana 2027 por Fair Play

Como le pasó en el 2026, el año que viene Independiente tampoco verá acción en el plano internacional a menos que sea campeón del Torneo Clausura. A la bronca por este nuevo fracaso, se le agrega el fair play fue lo que desempató su posición en la tabla anual con Defensa y Justicia, el último que quedó con chances de disputar Copa Sudamericana en caso de que se agreguen todos los cupos posibles.

En efecto, las plazas disponibles para Sudamericana en caso de que se abran todos los cupos posibles (Boca campeón de la Sudamericana actual, alguno de los ya clasificados del Clausura y Estudiantes de la Libertadores) abarcan hoy hasta el 13° clasificado de la general, teniendo en cuenta de que el el medio está Belgrano con boleto a la Libertadores como campeón del Apertura.

El problema es que el Rojo igualó con el Halcón en puntos (47), goles a favor (39) y en contra (36), por lo que hubo que apelar al último criterio de desempate: el fair play o juego limpio, una tabla que todos arrancan con 1000 puntos y les van restando de a uno por tarjeta amarilla, cuatro por doble amonestación y cinco por roja directa. Allí, Independiente terminó 14° con 875 unidades, mientras que Defensa y Justicia terminó 13° con 885 después de las amarillas que recibieron Maximiliano Porcel, Tiziano Perrotta, Santiago Sosa y Valentín Loza en la derrota ante Boca.

La última participación de Independiente a nivel continental se remonta a 2025, cuando se despidió abruptamente de la Sudamericana en octavos por descalificación ante Universidad de Chile, tras los gravísimos incidentes en Avellaneda. El mismo certamen lo disputó anteriormente en cuatro años consecutivos, de 2019 a 2022. Mientras que su último paso por la Libertadores se remonta a 2018, eliminado por River en cuartos.