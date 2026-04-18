El programa “Cerca de la Escuela”, impulsado desde el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, tuvo su primer encuentro correspondiente al nivel secundario con una destacada convocatoria. Participaron 15 equipos, alcanzando el cupo máximo previsto por la organización.

De la jornada, que se realizó en la Fundación Neuquén Oeste, participaron nueve equipos masculinos y seis femeninos pertenecientes a escuelas públicas y semi privadas. Esto permitió fortalecer la integración entre distintas instituciones educativas, generando un espacio de encuentro y convivencia entre estudiantes.

“Cerca de la Escuela” es una iniciativa que busca acercar a los estudiantes a nuevas experiencias dentro y fuera del ámbito escolar, promoviendo el encuentro, la participación activa y el deporte como herramientas fundamentales para la integración y el crecimiento personal. La actividad se desarrolló con partidos de handball protagonizados por estudiantes de segundo año, en un clima de entusiasmo, respeto y compañerismo.

La secretaria de Deportes, María Fernanda Villone, destacó la importancia de este tipo de propuestas y señaló que “estos espacios son fundamentales para que las y los jóvenes puedan encontrarse, compartir y crecer a través del deporte. Desde el Estado seguimos impulsando iniciativas que fortalezcan la integración y generen nuevas oportunidades dentro y fuera de la escuela”.

La actividad fue valorada de manera altamente positiva, tanto por la importante participación como por el desarrollo general de la jornada, consolidándose como una experiencia significativa y replicable en futuras ediciones.

En ese sentido, Santiago, estudiante del Instituto de Formación y Educación Superior (IFES), destacó que “estos encuentros son muy importantes porque el deporte nos une a todos y nos da estas oportunidades de compartir con otros colegios y con otros chicos y chicas que no conocemos, en este caso a través del handball”.

Los encuentros tendrán continuidad con distintas escuelas de la provincia tanto para el nivel secundario como para el primario.