Falleció Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador olímpico

El mundo del básquet vive un día de luto, tras enterarse de la noticia del fallecimiento de Oscar Schmidt. El jugador brasileño es uno de los jugadores más destacados de la historia. En su extensa trayectoria se convirtió en el máximo anotador de los Juegos Olímpicos (1093) y el mundial, y se ganó su lugar en el Salón de la Fama en 2010.

El brasileño venía luchando contra el cáncer desde hacía varios años, pero el comunicado brindado por su familia explicó que este viernes sufrió una descompensación y, posteriormente, un paro cardiorrespiratorio. La Confederación del país publicó un emotivo reconocimiento, donde repasó la tarea de una figura que marcó un antes y un después. "Las leyendas no se despiden. Las leyendas se vuelven eternas. Oscar Schmidt para siempre. Ídolo eterno del baloncesto mundial y, principalmente, brasileño”.

“Durante más de 15 años, Oscar enfrentó su batalla contra un tumor cerebral con valentía, dignidad y resiliencia, siendo un ejemplo de determinación, generosidad y amor por la vida. Reconocido por su brillante carrera en la cancha y su extraordinaria personalidad fuera de ella, Oscar deja un legado que trasciende el deporte e inspira a generaciones de atletas y admiradores en Brasil y en todo el mundo”, expresó el parte de su familia.

Su deuda máxima fue la NBA, a pesar de haber tenido la chance de alcanzar ese sueño con los New Jersey Nets, que lo eligieron en el sexto lugar del draft de 1984.Sus elecciones deportivas lo llevaron nuevamente a Brasil, donde defendió los colores de Flamengo y Corinthians, entre otros. Además de sus incontables títulos a nivel local y sudamericano, se consagró campeón intercontinental en 1979.