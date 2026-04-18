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Sábado 18 de Abril, Neuquén, Argentina
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PRIMERA DE LA TEMPORADA

Se pone en marcha la 44° edición del Campeonato Sur de la República Motociclismo de Velocidad

En el autódromo Parque Provincia de Neuquén en Centenario se llevará a cabo la apertura del calendario

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 18 de abril de 2026 a las 01:20
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En Centenario arrancará la temporada de motos de velocidad

A partir de este sábado se pondrá en marcha la temporada número 44 del Campeonato Sur de la República Motociclismo de Velocidad ( MVSur), fiscalizado por la Federación Sur del Deporte Motor, que tendrá por escenario este fin de semana al autódromo Parque Provincia de Neuquén de Centenario.

Todas las categorías competitivas (150, 250, 300 y 1000 cm3) con sus subclases segun el nivel de los participantes. Y como siempre el habitual espacio de escuela, tandas y giros guiados  no competitivos para usuarios " de calle', un clásico en el que la organización fue pionera en el país por muchos años: aprender disfrutando bajo supervision permanente y con las condiciones de seguridad como solo puede dar una pista habilitada

Actividad solo de pruebas el sabado desde el medio dia,  concentrando la actividad oficial el desde las 11 con tandas de tanques llenos, clasificatorias, y las habituales dos finales por grupo con clasificación del día por suma de puntos.

Las entradas tendrán un costo de 10.000 pesos en puerta, válidas para boxes y por los dos dias. 

El cronograma y actividades


 

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