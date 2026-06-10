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ES POR DINERO

El programa de FIFA para que los aficionados aparezcan en las pantallas del Mundial

Por 79 dólares podrán poner sus nombres en las pantallas de los estadios.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 09 de junio de 2026 a las 22:24
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FIFA lanza 'Super Fan Shoutout'

FIFA lanzó el programa “Super Fan Shoutout”, una plataforma para que los aficionados puedan mostrar su nombre y nacionalidad en las pantallas de los estadios a cambio de 79 dólares en la web oficial.

Los espacios ya se agotaron para el partido inaugural, entre México y Sudáfrica. El precio de lanzamiento es promocional y su valor regular será de 99 dólares.

Con esta iniciativa, FIFA busca “democratizar” el espacio publicitario de las pantallas y permitir a los espectadores formar parte activa del espectáculo.
 

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