FIFA lanzó el programa “Super Fan Shoutout”, una plataforma para que los aficionados puedan mostrar su nombre y nacionalidad en las pantallas de los estadios a cambio de 79 dólares en la web oficial.



Los espacios ya se agotaron para el partido inaugural, entre México y Sudáfrica. El precio de lanzamiento es promocional y su valor regular será de 99 dólares.

Con esta iniciativa, FIFA busca “democratizar” el espacio publicitario de las pantallas y permitir a los espectadores formar parte activa del espectáculo.

