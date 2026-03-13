Este sábado 14 y domingo 15 en General Roca, se corre la segunda fecha de la temporada del Prokart, competencia que tuvo un magnífico inicio hace unas semanas en Centenario, con más de 150 kartings en pista.

El número supera los registros de los últimos 3 años, el Prokart, garantizando el espectáculo durante todo el fin de semana en el Autódromo Parque Ciudad de General Roca.

En los últimos años, el nivel fue aumentando. El campeonato se mostró organizado y los pilotos se brindan al máximo. “Se respeta mucho la técnica y el reglamento” expresó Luciano Pessino, ganador de la categoría principal: Sudam Senior, en Centenario

El cronograma se repetirá con relación a la primera fecha: teniendo entrenamientos oficiales el día viernes, clasificación y series el sábado. El domingo se abrirá con las prefínales, cerrando la gran jornada con cada final de categoría.

En esta oportunidad, las categorías animadoras serán la Promocional, Junior 150, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, Junior 125, 150 Light más su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK.

En la última fecha disputada en el semipermanente del Autódromo de Centenario, los ganadores fueron Cassio Lanigau (Promocional), Bautista Castillo (Escuela), Noah Vasicek (Junior 125), Eric Douglas (Varilleros), Luciano Pessino (Sudam Senior), Ezequiel Ochoa (Light 150), Alejandro Biassi (Light 150 Graduados), Sami Mendaña (150 Pista), Pablo Blanco (150 Pista Graduados), Julián Pessino (Sudam Máster) y Joaquín Troncoso (150 Junior).

Si bien no está confirmado, la categoría tiene confirmado Centenario, Roca, Isla Jordán y el cierre en El Bolsón. Se buscan otras alternativas para la temporada. “Salir a correr afuera implica un gasto económico, el Prokart tiene muchas categorías, hace muchos años que está en un gran momento y sólida. Los dirigentes están trabajando para salir a otras pistas” dijo el líder de la Sudam Senior.

El costo de las entradas es de $12.000 para ambas jornadas. Es decir que se paga 1 entrada para ingresar ambos días.

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