Balance positivo para el retorno del Prokart en Neuquén

Se corrió el fin de semana la 7ma fecha del Prokart, competencia que volvió luego de varios años a correrse en Neuquén, esta vez en el Autódromo de Centenario, más precisamente dentro del estacionamiento de boxes. la pista cumplió con la expectativas, donde Alessi se quedó con el triunfo.

El espectáculo cumplió y los pilotos lo vieron con buenos ojos al nuevo trazado, semipermanente, que se fue trabajando en los últimos meses para poder recibir la fecha. Los integrantes de la categoría y de todo el deporte motor lo vieron como un "circuito positivo, porque es un nuevo lugar donde se puede correr". Es “lindo” porque tiene muchos lugares de sobrepaso y para correrlo.

Por su parte, Gian Arcagni, el último campeón de la categoría Light 150, y ganador de la fecha, manifestó de estar “contentos de que se pueda volver el Prokart a Neuquén, me gustó la variante. Felicitar a la categoría por el enorme trazado que se hizo y porque se venía trabajando hace rato para tener este circuito y disfrutarlo”.

Gran marco de publico durante los dos días- imagen streaming

La Light 150 es una de las más concurridas, tuvo 32 autos en competencia. El piloto de Neuquén capital se impuso a Ezequiel Ochoa, mientras que Gastón Gómez completó el podio.

En la principal categoría, La Senior el triunfo quedó para Juan Ignacio Alessi, quien se impuso a Diego Diéguez y a Luciano Pessino, este último completando el pidió. Ignacio Nefa y Santiago Jara los 5 primeros.

Todos los podios: