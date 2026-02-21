Con más de 120 pilotos confirmados, muchos de ellos debutantes en la categoría, el fin de semana asoma muy prometedor para el inicio de la temporada del Prokart. Días previos, el autódromo se vio repleto de karting realizando pruebas, lo que augura dos días excelentes.

Al igual que el año pasado, las divisionales presentes son Promocional, Junior 125, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, 150 junior, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK.

Quienes lucen el 1 este año son Vicente Aguilar (Junior 125), Noah Nasicek (Promocional), Manuel Scoli (Light 150), Federico Fundaro (Varilleros), Gonzalo Castillo (Sudam Máster), Juan Manuel López (Pista 150), Ciro Suarez (Junior 150), Juan Ignacio Alessi (Sudam Senior), Juan Pablo Bonoris (Pista 150 Graduados) y Sebastián Umaña (Light 150 graduados).

El Autódromo de Centenario será sede de la primera jornada.

La programación será: Entrenamientos, clasificación y series el día sábado, en tanto que el domingo se disputarán las prefinales y finales. Vale recordar que el viernes habrá pruebas semioficiales.

Este año, al igual que las últimas fechas del año pasado, las finales se transmitirán a través de streaming, en el canal de You Tube de la categoría. Teniendo como novedad la incorporación de José Luis Benedetto, ex relator de Turismo Carretera, en la transmisión.

La entrada tiene un costo de $12.000 para ambos días, Es decir, abonando ese monto se puede ingresar el sábado y el domingo.