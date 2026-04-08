En lo que será un fin de semana marcado por la emotividad patria en el marco de un nuevo aniversario de la gesta de Malvinas, el prokart desembarcará este próximo fin de semana en el circuito de la Isla Jordán para disputar la tercera fecha de su campeonato, que viene marcando récord de participantes en cada fecha.

Desde los primeros días del mes, se vio un kartódromo colmado de pilotos probando, lo que augura una gran fecha en cuanto a número, para seguir con el promedio de 150 karting por fecha desde que inició el año.

Como desde la primera fecha, el cronograma de competencia será con entrenamientos semioficiales el día viernes 10, clasificación y series el sábado 11; y prefinales y finales en la jornada del domingo 12.

En esta última, habrá un acto protocolar junto a Veteranos de las Guerras de las Islas Malvinas de Neuquén y Rio Negro.

Estarán presentes las divisionales Promocional, Junior 150, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, Junior 125, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK.

En la última fecha, los ganadores fueron Genaron Fernandez Salvioni (Promocional), Bautista Castillo (Escuela), Tomas Massa (Junior 125), Sergio Poli (Varilleros), Mauricio Herbsonmer (Sudam Senior), Ezequien Ochoa (Light 150), Alejandro Biassi (Light 150 Graduados), Sami Mendaña (150 Pista), Victor Villalba (150 Pista Graduados), Esteban Pach (Sudam Máster) y Benjamin Jara (150 Junior).

El costo de las entradas es de 12.000 pesos para ambas jornadas. Es decir que se paga 1 entrada para ingresar ambos días.