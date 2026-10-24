Prokart vuelve al Autódromo de Centenario este fin de semana

El Autódromo Parque Provincia del Neuquén Julio Holzman de la ciudad de Centenario recibirá este fin de semana, sábado 24 y domingo 25, nuevamente al Prokart en lo que marcará la vuelta a la actividad, tras más de un mes de inactividad. La categoría más importante de la Patagonia espera un buen número de corredores en las diferentes categorías, con sus máximos candidatos, para disputar la octava fecha del calendario.

La competencia original estaba prevista disputarse en el renovado Autódromo de Zapala pero debido a las condiciones climáticas imperantes en la región, debieron retrasarse los trabajos estipulados, cambiando la fecha de finalización de los mismos. Es por eso que la categoría cambió la sede y la definición del campeonato 2026 se realizará allí, en el Nino Erdozaín.

La actividad arrancó con entrenamientos semioficiales este viernes. Posteriormente habrá clasificación y series el sábado y prefinales y finales el domingo.

Las categorías que estarán presentes serán, Promocional, Junior 150, Súper Sudam Senior, Súper Sudam Master, Junior 125, 150 Light y su divisional graduados, Varilleros, 150 Pista y su divisional graduados; y la Escuela APPK.

En la última fecha, el triunfo quedó en manos de Tomás Massa en Junior 125, Alejandro Lanigau (Sudam Senior), Nicolás Morinigo (Varilleros), Blas García (150 Pista), Juan Blanco (150 Pista Graduados), Valentín Marucci (Promocional), Esteban Pach (Sudam Master), Bautista González (Escuela), Benjamín Jara (Junior 150), Gastón Gómez (Ligh 150) y Oscar Rebolledo (Ligh 150 Graduados).

El costo de las entradas es de 15.000 pesos, la cual serivirá para ingresar al trazado los dos días.