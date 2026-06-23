Lionel Messi volvió a ser determinante con la Selección argentina en el Mundial 2026 tras su gran actuación ante Austria, y su doblete generó una ola de repercusiones en todo el ambiente deportivo. Entre ellas, se destacó la reacción de Franco Colapinto, que vivió el partido con intensidad y lo expresó en redes sociales.

El piloto de Fórmula 1 no tardó en manifestar su admiración por el capitán argentino. A través de su cuenta de Instagram, Colapinto compartió una imagen personal junto al rosarino y acompañó la publicación con una frase breve pero contundente que rápidamente se viralizó entre los fanáticos del deporte.

“Leo, te amo”, escribió el corredor de Alpine, en un posteo que reflejó la conexión emocional que siente con el astro argentino. La publicación llegó en medio de la euforia por la clasificación de la Albiceleste a los 16avos de final del torneo internacional.

En paralelo, la cuenta oficial de la Fórmula 1 también se sumó al fenómeno con un guiño al calendario deportivo. “Para Messi pasó Austria, para Franco es lo que se viene”, publicaron desde la categoría, anticipando el próximo desafío del piloto en el Gran Premio que se disputará en territorio austríaco.

Colapinto volvió a interactuar con ese contenido y dejó otro mensaje que elevó aún más la repercusión digital. “Estás completamente loco. Nada tiene sentido. Te amo más que ayer, menos que mañana”, expresó, reafirmando su admiración absoluta por el capitán argentino.

El vínculo entre el piloto y el ídolo del fútbol ya es conocido, pero en esta ocasión tomó mayor fuerza por el contexto competitivo. Mientras Messi brillaba en el Mundial, Colapinto se preparaba para su compromiso en Spielberg, donde la coincidencia con Austria sumó un condimento especial.

¡Colapinto y un mensaje para Messi!

La conexión entre la Fórmula 1 y el fútbol argentino volvió a quedar en evidencia, con redes sociales como escenario principal de un intercambio que cruzó disciplinas y generaciones. El impacto del triunfo argentino se expandió más allá de la cancha.

En este clima de euforia, Franco Colapinto volvió a demostrar que su admiración por Messi trasciende lo deportivo. Entre mensajes, posteos y coincidencias de calendario, el piloto dejó claro que lo del capitán argentino no es solo un partido más, sino un capítulo histórico para el deporte nacional.