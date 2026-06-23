El nombre de Michael Olise volvió a instalarse en el centro de la escena durante el Mundial 2026, aunque esta vez lejos de una jugada brillante o una asistencia decisiva. El futbolista de la selección de Francia quedó envuelto en una inesperada controversia luego de que se viralizara una fotografía tomada dentro del vestuario francés antes del encuentro frente a Irak por la fase de grupos.

En la imagen podía verse el casillero del jugador perfectamente acomodado para el partido. La camiseta lista para usar, los botines preparados y distintos accesorios personales formaban parte de la escena. Sin embargo, hubo un objeto que rápidamente captó la atención de los usuarios en redes sociales y abrió un intenso debate entre fanáticos y especialistas.

Se trataba de un pequeño recipiente que muchos identificaron como snus, un producto de origen sueco asociado al consumo de nicotina. Este tipo de tabaco húmedo suele colocarse entre la encía y el labio superior y se utiliza durante algunos minutos. Aunque no genera humo como los cigarrillos tradicionales, continúa siendo un producto polémico por sus efectos y restricciones legales.

La repercusión creció rápidamente debido a que el snus está prohibido en gran parte de la Unión Europea. Entre los países que mantienen restricciones aparecen justamente Francia, selección a la que representa Michael Olise, y también Alemania, donde actualmente juega defendiendo los colores del Bayern Múnich.

Las redes sociales se llenaron de comentarios apenas comenzó a circular la imagen. Mientras algunos cuestionaron el ejemplo que puede dar un deportista profesional utilizando este tipo de sustancias, otros recordaron que el consumo de nicotina no es algo nuevo dentro del fútbol internacional y que varios jugadores reconocieron públicamente haber usado productos similares.

Uno de los antecedentes más recordados involucra al delantero inglés Jamie Vardy. En 2018, el atacante fue fotografiado con una caja similar antes de un amistoso entre Inglaterra e Italia. Tiempo después, el futbolista habló abiertamente sobre el tema y explicó: “Cuando llegué al Leicester comencé a usarlos. Son parches de nicotina que colocas contra tus encías durante aproximadamente 10 minutos”.

El extraño producto de Olise

En aquella misma declaración, Jamie Vardy también sorprendió al revelar que el consumo era mucho más habitual de lo que muchos imaginaban. “Muchos más futbolistas de lo que la gente cree lo usan, y algunos incluso juegan con ellos durante los partidos”, sostuvo el delantero inglés, generando en su momento un fuerte debate en el ambiente deportivo.

Hasta el momento, desde la concentración de Francia no hubo ningún comunicado oficial sobre la aparición del producto en el vestuario ni tampoco declaraciones públicas de Michael Olise. Sin embargo, la imagen ya recorrió el mundo y volvió a instalar una discusión recurrente en el deporte profesional: el vínculo entre los atletas de alto rendimiento y el uso de productos con nicotina en competencias internacionales.