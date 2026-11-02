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Con goles de Mastantuono y Pellegrino, Fiorentina venció a Sassuolo y salió de la zona de descenso

La Viola superó por 4 a 2 al Neroverdi, una de las sensaciones del certamen,  por la décima fecha de la Serie A con participación argentina.

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 02 de noviembre de 2026 a las 17:54
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Fiorentina venció 4 a 2 a Sassuolo con goles de Pellegrino y Mastantuono

Fiorentina le ganó por 4 a 2 a Sassuolo por la décima fecha de la Serie A en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. Con goles de los argentinos Mateo Pellegrino y Franco Mastantuono, la Viola se llevó los tres puntos.

La Fiore empezó abajo en el marcador por el gol de Armand Lauriente pero en el tiempo adicionado de la primera parte, apareció Pellegrino para estampar el empate. Ya en el complemento, a poco de su inicio, Alieu Njie marcó el segundo del visitante para dar vuelta el partido.

Diez minutos más tarde, Lauriente marcó el segundo de su cuenta personal y volvió a igualar la historia. Sin embargo, a diez del final, el ex volante de River Plate y el Real Madrid Mastantuono metió el 3 a 2 y luego Víctor Valdepeñas puso el 4 a 2 definitivo.

Con este resultado, Sassuolo suma 8 puntos, ubicándose en la 16ª posición, mientras que Fiorentina tiene 8 unidades, en la 15ª posición en la tabla.

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