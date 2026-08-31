En el partido de ida de la Promoción de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) entre el subcampeón de la divisional B y el anteútlimo de Primera División A, San Lorenzo derrotó por 1 a 0 a la Asociación Deportiva Centenario.

El cotejo se jugó en la cancha del Cuervo en el oeste de la capital provincial, el fin de semana venidero, seguramente el domingoi, el ascenso o la permanencia, se definirá en el estadio Gigante Vicente Cónsoli del barrio Sarmiento de La Colonia.

Los de Neuquén hicieron valer su fuerte localía. En el arranque del juego una jugada de Galán quien tira un centro, desatención en la defensa que deja picar una pelota, y Miguel Irribarra en el corazón del área la clavó en el ángulo para el 1 a 0.

Antes del irse al descanso, Canihuan ve la roja para la visita por un codazo, el juez de línea lo informó y dejó a la ADC con 10 jugadores para la continuidad del partido. Miqueas San Martín vio al segunda amarilla, en el complemento y los albicelestes terminaron con 9 jugadores el partido.

San Lorenzo se impuso en la ida de la Promoción. Foto: Neuquén Deportivo

Pudo el local, San Lorenzo aumentar con un gol anulado a Irribarra, y manejó mejor la pelota, pero le faltó profundidad y potencia en los metros finales. La ADC, a pesar de estar en desventaja numérica y pudo llevarse algo más del oeste capitalino.

Ahora la serie, que está abierta, se mudará a Centenario, el albiceleste debe ganar por dos goles para reválidar y quedarse en la máxima categoría, una victoria por un gol, se definirá con tiros desde el punto del penal, San Lorenzo llegará al barrio Sarmiento, a sabiendas que cuenta con dos resultados a favor. El empate y una victoria para lograr el ascenso.

Data Informativa: Neuquén Deportivo