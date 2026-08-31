El Torneo Regional Federal Amateur 2026 arrancó este fin de semana en todo el país, de Jujuy a Tierra del Fuego, que irán por los cuatro ascensos que se ponen en juego para acceder al Torneo Federal A 2027, incluyendo a los equipos neuquinos y rionegrinos.

La goleada del domingo lo tuvo como protagonista a uno de los equipos que antes del inicio del certamen, ya "sacó" chapa de candidato, y así lo demostró en cancha, En Ciudad Deportiva, como visitante Alianza de Cutral Co derrotó 5 a 0 al debutante en ests lides Río Grande. La figura sobfresaliente fue el entrerriano ex Cipolletti, Laureano Doello, reciente incrporación como refuerzo para este campeonato. El zurdo señaló cuatro de los cinco goles y el restante fue de Eric Mendoza.

En tanto, Maronese e Independiente, los dos clubes de la capital de Neuquén debutaron con un empate sin goles en el oeste. Tambén encuentro válido, por la primera fecha del Grupo 12, que comparten con los otros representantes de LiFuNe (Liga de Fútbol de Neuquén) los mencionados, Alianza y Río Grande. En un cotejo donde predominó el estudio, la cautela y una marcada paridad durante el desarrollo del juego.

Empate en flojo parte entre Maronese e Independiente en el oeste de la capital. Foto: Neuquén Deportivo

Por el Grupo 11 de la Región Patagónica, se presentó como local, el quinto representante neuquino en el certamen, San Patricio de El Chañar que igualó 1 a 1 ante el Deportivo Roca en la ciudad frutícola-petrólera. El santo comaprte zona con los tres elencos rionegrinos de la Liga Deportiva Confluencia, y en su debut dejó escapar dos puntos ante el naranja. La pelota parada fue determinante en los tantos para ambos equipos.

El colombiano Luis Felipe Miranda abrió la cuenta para la visita, luego de un centro al primer palo desde la derecha. Antes del descanso, un tiro de esquina al corazón del área encontró un bran cabezazo de Isaac Chaván, para poner el resultado en "pardas" que sería el definitivo. El Depo terminó con 10 por la expulsión de Benjamín Morales.

El batacazo de la primera fecha lo consiguió Unión Alem Progresista de Allen que derrotó 1 a 0 a La Amistad en Cipolletti con un gol agónico de José Railén. "Los Magos" recibieron una licencia deportiva, que al final se entregaron pese a que desde el Consejo Federal y los presidentes de las diferentes ligas aseguraron que no habría, para jugar este torneo y lo afrontó con la base del equipo que milita en la Liga Deportiva Confluencia con un plantel con muchos juveniles. En contrapartida, los cipoleños partían como favoritos a pelear el ascenso algo que casi consiguen en la edición pasada cuando perdieron la final con FADEP de Mendoza.

En San Patricio de El Chañar, fue igualdad entre el local y Deportivo Roca

El resto de la Patagonia Norte

Por la zona 7, Estudiantes Unidos de San Carlos de Bariloche le ganó 2 a 1 a Fontana como visitante en Trevelin. Los goles del vencedor fueron de Marco Labruna y Franco Montero. Julián Mielgo marcó para el local. Por este grupo, completan el martes Puerto Moreno y Cruz del Sur, ambos de la ciudad lacustre cordillerana rionegrina.

En la zona 8, Jorge Newbery y Deportivo Villalonga empataron 1 a 1 en Carmen de Patagones. Martín Maldonado anotó para el local y Erik Tourville metió el del visitante. En este grupo, quedó libre Talleres de San Antonio Oeste.

Por la zona 9, Sportsman venció 1 a 0 a Atlético Chimpay con un gol de Miqueas Varela en el partido que se jugó el sábado en Choele Choel. El restante del grupo, que tuvo libre, es Deportivo Beltrán. En la zona 10, Deportivo Darwin empató 1 a 1 con Independiente de Río Colorado. El que descansó en este grupo fue para Atlético Regina.