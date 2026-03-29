La secretaría de Deportes de la Provincia de Neuquén llevará adelante nuevas jornadas del programa Cerca de la Escuela, una propuesta que busca promover la actividad física, el encuentro y la integración entre estudiantes de distintos establecimientos educativos.

En esta oportunidad, se desarrollarán dos encuentros diferenciados por nivel educativo. Por un lado, la Edición Secundaria se realizará el 10 de abril, de 8 a 14, en el Gimnasio Neuquén Oeste, que estará destinada a estudiantes de segundo año, con el handball como disciplina principal.

Por otro lado, la Edición Primaria tendrá lugar el 29 de abril, de 8 a 12, en la Ciudad Deportiva, y estará dirigida a alumnos y alumnas de séptimo grado, quienes participarán de una jornada de multideportes, especialmente pensada para su edad.

En ambos casos, la participación será con cupos limitados, por lo que las instituciones interesadas deberán completar la inscripción de manera anticipada a través del enlace correspondiente.

El programa Cerca de la Escuela tiene como objetivo generar espacios de encuentro entre estudiantes, fomentando valores como el trabajo en equipo, la convivencia y la participación activa a través del deporte.

Además, busca fortalecer los vínculos entre las instituciones educativas y acercar propuestas deportivas al ámbito escolar, promoviendo hábitos saludables y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

Para más información, las instituciones pueden comunicarse al 299 5207693.

Inscripciones

Edición Primaria: https://forms.gle/idmCfRegnSJGD5Xx8

Edición Secundaria: https://forms.gle/yS2eKKjJcj9hqekv5