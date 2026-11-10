La imagen no pasó inadvertida en el predio de Ezeiza. Emiliano “Dibu” Martínez volvió a ponerse la indumentaria de la Selección argentina, pero esta vez con un elemento particular: un casco protector para resguardar su rostro después de la lesión que lo obligó a pasar por el quirófano.

El arquero del Aston Villa dijo presente en la primera práctica del equipo de Lionel Scaloni y se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada. Tras sufrir una fractura de mandíbula, el marplatense atravesó un proceso de recuperación y ahora trabaja junto al resto del plantel, aunque con una protección especial para evitar cualquier complicación en esta etapa.

Su presencia representa una noticia importante para el seleccionado, que afrontará la doble fecha FIFA con varias ausencias de peso. El Dibu es uno de los referentes del grupo y busca volver a estar a disposición del cuerpo técnico en una convocatoria que tiene como principal particularidad la ausencia de Lionel Messi.

Scaloni, ante un rompecabezas de referentes

La recuperación de Martínez no es la única cuestión que deberá seguir de cerca el entrenador. Argentina también tendrá que rearmar su estructura por las bajas de Cristian “Cuti” Romero y Lautaro Martínez, dos futbolistas importantes dentro del equipo y habituales protagonistas en el ciclo.

La ausencia del defensor, además, abre el interrogante sobre quién llevará la cinta de capitán en el encuentro frente a Uruguay. Entre los principales candidatos aparecen Nicolás Tagliafico y Enzo Fernández, aunque Scaloni podría ofrecer mayores precisiones durante la conferencia de prensa del jueves.

Otro detalle que despierta curiosidad es el futuro de la camiseta número 10 que dejó vacante Messi en esta convocatoria. En principio, el dorsal no sería utilizado durante estos amistosos, aunque su utilización será obligatoria en los compromisos oficiales.

Dos pruebas para cerrar el año

La Selección argentina continúa con su preparación para enfrentar a Uruguay este viernes, desde las 20, en La Bombonera. Luego, el martes 17, viajará a Córdoba para medirse con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

Este miércoles, el plantel volverá a entrenarse por la tarde en Ezeiza, con los últimos 15 minutos de la práctica abiertos para la prensa.

Mientras Scaloni comienza a definir las piezas para los dos compromisos, el Dibu vuelve a escena con una protección especial y una imagen que transmite su intención de estar nuevamente a disposición de la Albiceleste.