La noche de Copa Libertadores en el Mineirao terminó marcada por la polémica, la tensión y una jugada que pasó desapercibida en el momento, pero que horas después encendió el debate. La expulsión de Adam Bareiro condicionó por completo a Boca en su duelo ante Cruzeiro, pero nuevas imágenes dejaron en evidencia que la historia pudo haber sido muy distinta.

Antes del encontronazo que derivó en la segunda amarilla para el delantero paraguayo, hubo un cruce previo que no fue advertido por la terna arbitral. En plena disputa de balón, Bareiro aguantaba de espaldas las embestidas de su marcador cuando el volante brasileño Christian protagonizó un gesto repudiable: le tocó la zona glútea en medio del forcejeo, desatando la reacción inmediata del atacante xeneize.

La acción, captada desde un ángulo alternativo, expone una conducta provocativa y antideportiva que, según el reglamento, podría haber sido sancionada con expulsión directa. Sin embargo, ni el árbitro uruguayo Esteban Ostojich ni sus asistentes, pese a estar cerca de la jugada, advirtieron lo sucedido ni tomaron medidas.

Lejos de calmarse, Bareiro continuó el partido con las pulsaciones al límite. Ese duelo personal con Christian, quien también había estado involucrado en la primera amonestación, fue escalando en intensidad hasta desembocar en la jugada que dejó a Boca con diez antes del cierre del primer tiempo.

Con un hombre menos, el equipo argentino se replegó en el complemento e intentó sostener el empate, pero terminó cediendo sobre el final, cuando Néiser Villarreal marcó el 1-0 definitivo para Cruzeiro. La expulsión, en ese contexto, resultó determinante.

Horas después, ya en frío, Bareiro pidió disculpas públicamente por su reacción. Sin embargo, la aparición del video reabre la discusión sobre el arbitraje y el rol del VAR en este tipo de situaciones. Porque más allá de la respuesta del delantero, lo cierto es que hubo una provocación previa que quedó impune y que terminó inclinando la balanza en una noche caliente de Copa.