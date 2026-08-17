Michael Jordan, para muchos el mejor basquetbolista de todos los tiempos, volverá a ser protagonista del mercado de recuerdos deportivos con una pieza que forma parte de uno de los capítulos más recordados de su carrera. Una camiseta blanca de los Chicago Bulls que utilizó durante las Finales de la NBA de 1998 será subastada en septiembre y tiene una estimación superior a los 10 millones de dólares.

Si las expectativas se cumplen, la prenda podría establecer un nuevo récord para una camiseta de básquet vendida en una subasta pública. La operación estará a cargo de Joopiter, la casa de subastas fundada por Pharrell Williams, y comenzará el 15 de septiembre.

El interés alrededor de la pieza está directamente relacionado con el momento histórico en el que fue utilizada: pertenece a la temporada conocida como “The Last Dance”, cuando Jordan lideró a los Bulls hacia su sexto campeonato de la NBA y cerró una de las grandes dinastías de la historia del deporte.

La emblemática casaca de Jordan a subasta

La autenticidad de la camiseta también representa un elemento fundamental para su cotización. La prenda fue identificada mediante un cotejo fotográfico realizado por MeiGray, empresa especializada en la autenticación de objetos deportivos. Ese procedimiento permitió determinar que la camiseta corresponde a la utilizada por Jordan durante el tercer partido de aquella serie decisiva.

La camiseta de Michael Jordan que puede hacer historia

El valor estimado de la camiseta adquiere todavía mayor relevancia cuando se lo compara con el récord vigente. En 2022, otra camiseta utilizada por Jordan durante las Finales de 1998 alcanzó los 10.100.000 dólares en una subasta. Aquella prenda correspondía al primer partido de la serie ante Utah Jazz y se transformó en la camiseta de básquet más cara vendida públicamente.

Ahora, la nueva pieza vuelve a poner al mítico basquetbolista frente a la posibilidad de superar su propia marca. La expectativa de Joopiter es que la puja pueda alcanzar o incluso superar los 10 millones de dólares.

La camiseta pertenece al tercer encuentro de la final ante Utah Jazz, una serie que comenzó con los dos primeros partidos disputados en cancha del conjunto liderado por John Stockton y Karl Malone. Después de que ambos equipos llegaran igualados 1-1 a Chicago, los Bulls protagonizaron una actuación contundente en el tercer partido: ganaron 96 a 54 y tomaron ventaja en la definición.

Jordan fue el máximo anotador de aquel encuentro con 24 puntos, producto de 7 lanzamientos convertidos sobre 14 intentos de campo. Chicago terminó imponiéndose en la serie y consiguió el sexto título de su historia, además de completar el segundo tricampeonato de la franquicia.

El valor de una reliquia de “The Last Dance”

Caitlin Donovan, directora global de ventas de Joopiter, destacó la importancia histórica de aquella etapa de los Bulls y sostuvo que “The Last Dance” representa “uno de los capítulos definitorios de la historia de todo el deporte, no solo del básquet”.

Barry Meisel, fundador de MeiGray, también explicó por qué una camiseta de esas características puede alcanzar semejante valor. Según afirmó, la pieza reúne “todos los componentes clave” que explican la transformación de los recuerdos deportivos en activos de enorme valor. “Tienes al mejor jugador de todos los tiempos, tienes ‘The Last Dance’ y su campeonato final. Dentro del contexto de los coleccionistas de la NBA, están todos los elementos de una reliquia que se cuenta entre las mayores de todos los tiempos”, señaló.

Otro factor determinante es la escasez de camisetas utilizadas durante los partidos. El mercado actual ofrece una cantidad mucho mayor de prendas vinculadas con estrellas contemporáneas, mientras que durante la época de Jordan no existían los actuales programas de comercialización de camisetas usadas en competencia.

Meisel definió al exjugador de los Bulls como “una reliquia muy, muy, muy rara” y marcó una diferencia con figuras actuales como LeBron James y Stephen Curry. “Era una época distinta. No existían programas de camisetas usadas en partidos. Los equipos no le ponían una camiseta nueva a un jugador en cada partido o cada par de partidos”, explicó.

La fiebre por los objetos de Michael Jordan

Los números del mercado muestran que el interés por Jordan continúa vigente décadas después de su retiro. El exbasquetbolista es el deportista más buscado mensualmente en eBay entre todas las disciplinas y, según datos de GemRate, durante julio se gastaron casi 19.400.00 dólares en tarjetas relacionadas con su figura.

Joopiter ya tiene experiencia con objetos vinculados a Jordan. La casa subastó anteriormente una tarjeta de novato firmada por 2.500.000 millones de dólares y también comercializó pares de Air Jordan firmados y utilizados durante partidos. La camiseta podrá ser vista antes de la subasta en dos exhibiciones. Estará en la galería Free Parking de Nueva York entre el 15 y el 20 de septiembre y posteriormente será trasladada a Canon Collectibles, en Los Ángeles, donde permanecerá del 21 al 26.