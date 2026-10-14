La victoria de Vasco da Gama por 1-0 frente a Boca en la Bombonera dejó mucho más que una ventaja deportiva para la revancha. Horas después del triunfo por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026, Thiago Mendes, capitán del conjunto brasileño, protagonizó una fuerte polémica en las redes sociales con una publicación que provocó la reacción de los hinchas xeneizes.

El mediocampista compartió una imagen en una historia de Instagram en la que aparece con la camiseta de Vasco mientras rompe en dos un escudo gigante de Boca. El gesto, realizado después de una victoria clave en condición de visitante, no pasó inadvertido y rápidamente generó críticas entre los simpatizantes del equipo argentino, que todavía tiene la posibilidad de revertir la serie en Brasil.

Sin embargo, la repercusión del posteo llevó al futbolista a eliminar la publicación y salir a dar explicaciones. Mendes aseguró que compartió distintas imágenes que le habían enviado durante la madrugada, en medio de la euforia por el resultado, y sostuvo que no reparó en el contenido de algunas de ellas.

“Quiero aclarar algo sobre un repost que hice en la madrugada y que ya fue eliminado. Por la emoción y la adrenalina del partido, reposteé varias publicaciones de personas que me etiquetaron, como siempre hago, y no me detuve en los detalles de algunas imágenes”, explicó el capitán de Vasco.

Thiago Mendes pidió disculpas tras la polémica con Boca

En su descargo, el brasileño también se refirió directamente a la institución xeneize y a sus hinchas, en un intento por bajar la tensión que generó la imagen. “En ningún momento tuve la intención de faltarles el respeto, a su historia o a su hinchada. Pido disculpas a quien pueda sentirse ofendido. Fue algo totalmente sin intención”, manifestó.

La publicación llegó en un momento de máxima tensión deportiva, con una serie que todavía tiene 90 minutos por delante y un lugar en la final de la Copa Sudamericana en juego. Vasco consiguió una ventaja importante en Buenos Aires, pero Boca buscará recuperarse en la revancha y evitar la eliminación del certamen continental.

La revancha entre Vasco y Boca, con el Maracaná en el centro de la escena

El partido decisivo está previsto para el próximo martes a las 21.30, aunque el escenario todavía debe resolverse de manera definitiva. La posibilidad de jugar en el Maracaná aparece como la principal alternativa ante las limitaciones de capacidad de São Januário para un encuentro de estas características.

El panorama, sin embargo, sumó otro capítulo de incertidumbre: Flamengo y Fluminense presentaron un reclamo judicial para impedir que el estadio sea utilizado para el encuentro. Si la disputa no se resuelve a favor de la realización del partido en Río de Janeiro, Asunción, Paraguay, aparece como una posible sede alternativa.

Mientras se define dónde se jugarán los últimos 90 minutos, la publicación de Thiago Mendes ya le agregó un condimento extrafutbolístico a una serie caliente. Vasco llega con la ventaja, Boca tendrá la obligación de buscar la remontada y la polémica del capitán brasileño amenaza con elevar todavía más la tensión de la revancha.