Con Boca en la pantalla, MasterChef Celebrity tuvo una noche distinta en la pelea por el rating. El martes 13 de octubre, el reality de Wanda Nara coincidió con la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, y las mediciones mostraron cómo fue cambiando la distancia entre las dos propuestas.

La transmisión deportiva comenzó a las 21:30 por ESPN, de modo que el encuentro ya estaba en marcha cuando el programa que conduce Wanda Nara comenzó su emisión por la pantalla de Telefe. Durante el tramo en que compartieron horario, se pudo comparar el rendimiento del certamen culinario con la convocatoria del equipo argentino.

A las 22:36, cuando el programa de cocina llevaba poco más de veinte minutos al aire, Boca vs. Vasco da Gama registraba 11 puntos. MasterChef Celebrity estaba muy cerca, con 10,8: apenas dos décimas separaban a las emisiones en esa primera medición, que mostraba una disputa ajustada entre el fútbol y el entretenimiento.

Quince minutos después, a las 22:51, el escenario había cambiado. El partido subió a 12,9 puntos, mientras que el reality continuaba en 10,8. La ventaja de la transmisión de ESPN pasó entonces a ser de 2,1 puntos, una distancia bastante mayor que la que había entre ambas pantallas en el registro anterior.

La comparación entre esos dos horarios dejó a Boca con una mejora de 1,9 puntos. Para el ciclo conducido por Wanda Nara, las marcas fueron idénticas. El crecimiento del encuentro amplió la diferencia, aunque esos registros corresponden a momentos puntuales y no permiten reconstruir las posibles variaciones que hubo durante los quince minutos intermedios.

El final del partido abrió otro momento para MasterChef Celebrity. Según los datos aportados, el programa ganó audiencia una vez que terminó el encuentro. Ese movimiento favoreció a Telefe en el tramo posterior de la noche, pero no se informó cuántos puntos alcanzó el reality después del cruce ni cuál fue su máximo.