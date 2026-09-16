En una noche con varios condimentos, Boca empató 1-1 ante São Paulo y se metió en semifinales de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize hizo valer la ventaja del 1-0 conseguido en La Bombonera y, con el empate en el estadio Morumbí se hizo un lugar entre los cuatro mejores. Leandro Lozano marcó para el Xeneize, mientras que Domingos Duarte puso la igualdad definitiva que no le alcanzó a los paulistas. Ahora se cruzará con Vasco da Gama, que eliminó a Independiente Santa Fe.

Un partido y una serie donde primó la fricción tuvo a un Boca mejor plantado que su rival, que a medida que corrían los minutos iba recibiendo el fastidio de su propia gente. A pesar de esto, el Tricolor tuvo una chance muy clara con el cabezazo de Gustavo Santana que Álvaro Montero, con ayuda del travesaño, evitó con un manotazo a puro reflejo. A pesar de los intentos del local, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena surfeó un inicio algo complicado de la segunda mitad e iba a contestar con el 1-0.

Después de un pase al espacio de Leonel Flores, el que se mandó en una aventura fue Lozano, que se metió en el área y sacó un zurdazo contra el palo que le daba a Boca una ventaja clave de dos goles. Poco después, llegó la polémica del partido, con un tanto anulado a São Paulo por fuera de juego que crispó aún más los ánimos de los jugadores locales y de su técnico Dorival Júnior. Desde allí, el elenco brasileño arremetió pero sin ideas y parecía que el duelo moría con el triunfo del Xeneize, sin embargo llegó un empate que trajo sufrimiento final: Duarte anticipó por el segundo palo para un 1-1 que le dio suspenso a la serie.

A pesar de ese gol que terminó haciendo que Boca se tire contra su área, el uruguayo Gustavo Tejera pitó el final y el Xeneize terminó cumpliendo el objetivo de traerse la clasificación de Brasil. A pesar de que sigue sin ganar en visitas a ese país, los de Arruabarrena hicieron valer el haber sido mejores que un rival que tuvo pocos argumentos en los 180 minutos y ahora quedaron a solamente un paso de la final de la Copa Sudamericana.

São Paulo 1-1 Boca, los goles

Cumplido el cuarto de hora de la segunda parte, una jugada aislada le permitió al Xeneize ponerse en ventaja. Luego de un pase de primera de Leonel Flores al espacio, Lozano aprovechó una descoordinación defensiva de la defensa de São Paulo para meterse por el medio y, con un zurdazo que le venció las manos a Rafael.

En los minutos finales del partido, un foul de Lozano cerca del área le permitió a São Paulo llegar al empate desde la pelota quieta. Un centro de Artur al segundo palo encontró el anticipo ofensivo de Domingos Duarte, que le cambió el palo a Montero y decretó el 1-1 que igualmente no le alcanza al Tricolor.

El VAR anuló el empate de São Paulo

En la jugada que generó mayor polémica en el partido, el gol del empate de Ryan Francisco fue anulado por una fina posición adelantada. La acción fue inmediatamente señalada como offside por el línea, sin embargo desde el VAR revisaron por un largo tiempo si Luciano, quien asistió al autor del 1-1 anulado, estaba adelantado. Finalmente, se sostuvo la decisión del línea y el encuentro continuó favorable a Boca.

Montero salvó a Boca

En la más clara de un partido muy disputado, São Paulo estuvo cerca del primero en la parte final del primer tiempo. Un centro desde la derecha de Lucas Ramón encontró el anticipo de Gustavo Santana, que ganó de cabeza y obligó a Montero a meter un manotazo que, con ayuda del travesaño, evitó el tanto de los paulistas.

Formaciones

São Paulo: Rafael; Domingos Duarte, Robert Arboleda, José Sabino; Lucas Ramón, Danielzinho, Marcos Antonio, Iago; Gustavo Santana, Artur y Luciano. DT: Dorival Júnior.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

TV: ESPN y Disney+.

Estadio: MorumBIS.

Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).

El encuentro es transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Radios del Valle FM 90.7, FM Las Palmas 96.1 y FM Mitre Patagonia 90.5 con el SuperMitre Deportivo.

Así llegan al partido

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena necesita un empate para avanzar de ronda, mientras que una derrota por un gol llevará la serie a los penales. Después de vencer 3-1 a Central Córdoba con una formación alternativa por el Torneo Clausura, el once de hoy será parecido al del pasado martes, con la novedad del retorno de Milton Delgado, quien superó una distensión y está listo para ser titular.

Milton Delgado retorna en el duelo clave ante São Paulo. (Foto: Getty)

Por su parte, São Paulo llega obligado a buscar la victoria. El conjunto dirigido por Dorival Júnior tendrá que ganar por dos goles para clasificarse directamente a las semifinales, mientras que un triunfo por un tanto dejará la definición en manos de los penales. La gran baja será su capitán y ex jugador de Boca, Jonathan Calleri, que fue suspendido por acumulación de tarjetas después de haber sido amonestado en el partido de ida.