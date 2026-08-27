La eliminación de River de la Copa Sudamericana dejó un fuerte impacto puertas adentro y también provocó reacciones en las redes sociales. Apenas unos minutos después de que el Millonario quedara afuera ante Independiente Santa Fe por penales, dos futbolistas que todavía pertenecen a la institución y que actualmente se encuentran apartados del plantel realizaron sugestivos posteos que rápidamente generaron controversia entre los hinchas.

Se trata de Kendry Páez y Matías Galarza Fonda, dos jugadores que fueron separados del grupo antes del comienzo de la pretemporada y que atraviesan un presente alejado del primer equipo. Sus publicaciones aparecieron justo después del golpe sufrido por River en el Monumental y fueron interpretadas por muchos fanáticos como una provocación hacia el club.

El particular mensaje de Kendry Páez

El ecuatoriano Kendry Páez, cuyo pase pertenece a Chelsea, fue uno de los primeros en expresarse. El futbolista, que actualmente continúa entrenándose en el predio de Cantilo mientras espera definir su futuro, compartió una historia de Instagram acompañada únicamente por un sugestivo emoji.

Aunque no hizo referencia directa a River ni a la eliminación, el momento elegido para publicar el mensaje despertó todo tipo de interpretaciones. La historia apareció apenas consumada la derrota ante Independiente Santa Fe, en una noche en la que el equipo de Núñez volvió a quedar en el centro de las críticas.

Páez disputó apenas 14 partidos con la camiseta de River y terminó siendo apartado del plantel, en una decisión vinculada principalmente a cuestiones de conducta fuera de la cancha. Ahora, mientras aguarda la posibilidad de encontrar un nuevo destino, volvió a quedar bajo la lupa por su reacción en redes sociales.

Galarza y un posteo que tampoco pasó desapercibido

Matías Galarza Fonda también aprovechó sus redes sociales para realizar una publicación que generó repercusiones. El mediocampista, que actualmente se encuentra en Paraguay por cuestiones personales y espera una posible oferta de Olimpia, compartió una imagen correspondiente al Mundial.

En la fotografía se lo puede observar convirtiendo su penal ante Alemania, nada menos que frente al histórico arquero Manuel Neuer. La publicación, por sí sola, no contenía una referencia explícita a River, pero el contexto hizo que el mensaje fuera interpretado como una provocación.

La elección de la imagen llamó especialmente la atención porque River acababa de quedar eliminado de la Copa Sudamericana justamente en una definición desde los doce pasos. Mientras el conjunto de Núñez sufría la eliminación, Galarza decidió mostrar uno de sus penales convertidos en una competencia mundialista.

Dos historias, un mismo contexto

Tanto Páez como Galarza todavía tienen vínculo con River, aunque ninguno forma parte del plantel profesional que afrontó la serie ante Independiente Santa Fe. Ambos fueron incluidos entre los jugadores apartados y actualmente entrenan o buscan alternativas para continuar sus carreras.

Sus posteos no mencionaron directamente al club ni a la eliminación, por lo que cualquier interpretación sobre sus intenciones queda en el terreno de las especulaciones. Sin embargo, el momento elegido para publicarlos no pasó inadvertido y provocó el enojo de numerosos hinchas millonarios, que volvieron a apuntar contra la dirigencia.

La eliminación de la Sudamericana abrió así un nuevo frente de polémica en River. A la salida de Eduardo Coudet y al duro golpe deportivo se sumaron ahora las llamativas publicaciones de dos futbolistas que siguen perteneciendo al club, pero que están lejos del plantel y que, en una noche marcada por la frustración, volvieron a quedar en el centro de la escena.