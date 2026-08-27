Pasaron varios años, pero la tensión entre Ricardo Centurión y el Chacho Coudet nunca terminó de desaparecer. Una publicación cargada de ironía volvió a enfrentarlos justo cuando el entrenador atravesaba uno de sus momentos más delicados. El mensaje no incluyó nombres, aunque el destinatario pareció quedar expuesto rápidamente.

El momento elegido resultó determinante para interpretar la provocación. Ricardo Centurión compartió la historia después de que River quedara eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, tras una extensa definición por penales. La derrota dejó a Eduardo Coudet bajo una enorme presión y le dio un significado particular a las palabras del delantero.

La publicación mostraba un fondo negro y una frase escrita con letras blancas. “Todo vuelve. Cuanto tiempo esperando esto, jajaja”, expresó el futbolista. Las risas y la referencia a una larga espera reforzaron la idea de que estaba celebrando el traspié del director técnico, aunque evitó identificarlo de manera directa.

Para entender la reacción hay que retroceder hasta la etapa en que Ricardo Centurión y Chacho Coudet coincidieron en Racing. Durante un partido disputado en el Monumental, el entrenador decidió enviar al atacante al campo en los minutos finales. El jugador ingresó bajo los insultos de los hinchas de River debido a su pasado en Boca.

Frente a ese clima hostil, el técnico se acercó a la línea de cal para darle indicaciones antes de que entrara. Centurión respondió con enojo y empujó a Coudet ante las cámaras, en una escena que provocó un escándalo inmediato. El episodio rompió definitivamente una relación que ya atravesaba fuertes tensiones dentro del plantel.

Aquel desplante tuvo consecuencias deportivas para el delantero. El entrenador decidió apartarlo del grupo profesional y reclamó su salida de Racing, lo que terminó anticipando el cierre de su ciclo en la Academia. Desde entonces, ninguno de los dos logró recomponer un vínculo marcado por reproches y acusaciones.

Sin mencionar aquel enfrentamiento, la nueva historia trasladó esa vieja pelea al presente de River. La eliminación internacional le ofreció a Centurión la oportunidad de lanzar una chicana que muchos leyeron como una revancha pública. Para el Chacho Coudet, la derrota no solo profundizó la crisis deportiva: también permitió que reapareciera uno de los conflictos más explosivos de su carrera.