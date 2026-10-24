Gran Fondo Siete Lagos 2026: Ciclismo en la Patagonia del 20 al 22 de noviembre.

Una nueva edición del Gran Fondo Siete Lagos 2026, la tradicional competencia de ciclismo que reunirá a deportistas profesionales y aficionados de distintos puntos del país y del exterior, se desarrollará del 20 al 22 de noviembre de este año y conectará San Martín de los Andes con Villa La Angostura a través de uno de los corredores turísticos más emblemáticos de la Patagonia.

La prueba principal se disputará el domingo 22 de noviembre, con un recorrido de 110 kilómetros entre ambas localidades cordilleranas neuquinas. El trazado combinará exigencia física, pendientes y desniveles con paisajes de lagos, bosques y montañas característicos de la cordillera.

La programación comenzará el viernes 20 con actividades vinculadas al encuentro deportivo. El sábado 21 se realizará una contrarreloj individual sobre un circuito de seis kilómetros, mientras que el domingo tendrá lugar la competencia principal.

La propuesta incluirá distintas modalidades para ampliar la participación: ciclismo de ruta, mountain bike (MTB), bicicletas eléctricas (E-Bike) y bicicletas adaptadas.

Además, se desarrollará el Gran Fondo Kids, una actividad recreativa destinada a niños y niñas de entre 4 y 12 años, con el objetivo de fomentar la práctica del ciclismo y la actividad física desde edades tempranas.

Más allá de la competencia deportiva, el acontecimiento representa una oportunidad para impulsar el turismo y la economía de San Martín de los Andes y Villa La Angostura. La llegada de ciclistas, familiares, equipos técnicos y acompañantes genera movimiento en alojamientos, restaurantes, comercios y otros servicios turísticos.

En Villa La Angostura, punto de llegada de la prueba principal, se espera que la competencia contribuya a incrementar la llegada de visitantes durante noviembre, antes del inicio de la temporada alta de verano. El recorrido por la Ruta Nacional 40 también constituye uno de los principales atractivos del evento, aunque las condiciones climáticas, los cambios de temperatura y el viento representan desafíos que requieren preparación y entrenamiento.

La organización prevé, además, iniciativas de sustentabilidad para reducir los residuos, disminuir la huella de carbono y promover el cuidado del entorno natural. Las inscripciones para participar del Gran Fondo Siete Lagos 2026 se encuentran abiertas a través de la página oficial de la competencia.